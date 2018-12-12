Мельгарехо: «Глушаков – часть спартаковской семьи. Мы с ним, он – с нами»

Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пояснил, что значит для команды капитан Денис Глушаков. Парагваец считает хавбека членом спартаковской семьи.

«Футболисты думают о коллективе. Глушаков – часть нашей семьи. Он с нами, а мы с ним. И что происходит дальше — нас не волнует», – сказал Мельгарехо.

Ранее в сети опубликовали запись угроз Глушакова в адрес супруги Дарьи.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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