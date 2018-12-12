Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мельгарехо: «Глушаков – часть спартаковской семьи. Мы с ним, он – с нами»

    Мельгарехо: «Глушаков – часть спартаковской семьи. Мы с ним, он – с нами»

    Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пояснил, что значит для команды капитан Денис Глушаков. Парагваец считает хавбека членом спартаковской семьи.

    «Футболисты думают о коллективе. Глушаков – часть нашей семьи. Он с нами, а мы с ним. И что происходит дальше — нас не волнует», – сказал Мельгарехо.

    Ранее в сети опубликовали запись угроз Глушакова в адрес супруги Дарьи.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2018 20:13
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1896

      multiscan 13 декабря 2018, 15:02

      Это Мельгарехо-то из спартаковской семьи? Детдомовский ребёночек он, "усыновлённый" "Спартаком". Футбольного "жирку" поднаберёт и свалит в европы и не вспомнит о "семье"! А его слова: "И что происходит дальше-нас не волнует"- надо "в граните отливать"! Получается так, что "сынок" может творить что угодно, а "семья" при этом за его выкрутасы не отвечает! Ну, по-моему, тогда это - не "семья".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 13 декабря 2018, 09:58

      Все эти заранее рекомендованные фразы ,никому сейчас не нужны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 12 декабря 2018, 21:49

      К Мельгареххо больше уважения чем к Глушаку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +733

      xrrrx 12 декабря 2018, 21:19

      тогда валите вместе с ним из клуба!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24660

      DOCTOR PENALTY 12 декабря 2018, 21:19

      В семье, Лоренцо, не без урода, у нас так говорят!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +105

      Manuilov_M 12 декабря 2018, 20:20

      Больше футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 декабря 2018, 20:18

      а кто вам изначально объяснил, что вы -семья?
      подсказка - то, кого вы предали.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 20:17

      Молодец! А правильно его перевели?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9050

      vladik12 12 декабря 2018, 20:15

      Сегодня вы с ним, а завтра он вам скажет: "В порошок сотру, чтоб вы сдохли, твари. С чехами будете разговаривать".

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 