Мельгарехо: «Глушаков – часть спартаковской семьи. Мы с ним, он – с нами»

Это Мельгарехо-то из спартаковской семьи? Детдомовский ребёночек он, "усыновлённый" "Спартаком". Футбольного "жирку" поднаберёт и свалит в европы и не вспомнит о "семье"! А его слова: "И что происходит дальше-нас не волнует"- надо "в граните отливать"! Получается так, что "сынок" может творить что угодно, а "семья" при этом за его выкрутасы не отвечает! Ну, по-моему, тогда это - не "семья".
Футболист «Спартака» Лоренцо Мельгарехо пояснил, что значит для команды капитан Денис Глушаков. Парагваец считает хавбека членом спартаковской семьи.
«Футболисты думают о коллективе. Глушаков – часть нашей семьи. Он с нами, а мы с ним. И что происходит дальше — нас не волнует», – сказал Мельгарехо.
Ранее в сети опубликовали запись угроз Глушакова в адрес супруги Дарьи.
В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!
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