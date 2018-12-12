«Мутко против»: с Rolex в аэропорту задержали Боккетти, а не Жиго. Игроку грозит административное преследование

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго задержан в аэропорту с недекларированными часами. Позже футболист опроверг эту информацию.

По сведениям телеграм-канала «Мутко против», в правонарушении на самом деле уличен другой защитник красно-белых – Сальваторе Боккетти. Часы он приобрел в Риме, где был по медицинским показаниям.

Указанное правонарушение регулируется статьей 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» [влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения].