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    • «Мутко против»: с Rolex в аэропорту задержали Боккетти, а не Жиго. Игроку грозит административное преследование

    «Мутко против»: с Rolex в аэропорту задержали Боккетти, а не Жиго. Игроку грозит административное преследование

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник «Спартака» Самуэль Жиго задержан в аэропорту с недекларированными часами. Позже футболист опроверг эту информацию.

    По сведениям телеграм-канала «Мутко против», в правонарушении на самом деле уличен другой защитник красно-белых – Сальваторе Боккетти. Часы он приобрел в Риме, где был по медицинским показаниям.

    Указанное правонарушение регулируется статьей 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров» [влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 1/2 до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения].

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    12.12.2018 19:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 12 декабря 2018, 23:52

      попахивает непрофессионализмом - проверять инфу не пробовали? не СМИ, а урна непроверенных слухов стали...

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 12 декабря 2018, 22:43

      Если вам вообще писать нечего, придумайте очередной бред про Зенит, и то будет меньше позора вашим писакам.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 12 декабря 2018, 21:03

      "Персона нон-грата" до сихпор минусует хотя своего комментария не написал .Смотрим Реал-ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 12 декабря 2018, 21:01

      Сами себя такой новостью опозорили,пишите то что требуется связанное с футболом и из достоверных источников, а не всякую вкидываемую шваль!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 12 декабря 2018, 20:31

      Ходют слухи тут и там
      одинокие старухи их разносют по углам..

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 декабря 2018, 20:11

      кто та следующий по списку по часам??? ну ей богу дебилы новости пишут

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 12 декабря 2018, 20:10

      Ага. Как в том анекдоте

      "Объявление в газете.
      "Слухи о том, что гр-н Сидоров вчера в казино Монте-Карло, играя в брисколу, выиграл 50 миллионов долларов, не подтвердились.
      Во-первых, не в Монте-Карло, а в Ухрюпинске, во-вторых, не в брисколу, а в "очко", в третьих, не 50 миллионов долларов, а 5000 рублей, в четвёртых, не выиграл, а проиграл". ))))))

      15
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 20:04

      В итоге это окажется Глушаков,опять опозоривший ревнителей нравственности и чистоты рядов ношением разом четырёх часов марки "Победа",на всех конечностях.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 19:45

      В попытках быстрей подать сенсационный материал ,получаются такие ляпы.

      7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 19:37

      Ну Мутко, ну всегда против, всё перепутал. Жиго на самом деле проскочил, а кто будет следующий?

      4
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      Рейтинг: +800

      Театрал > vladimir-7 12 декабря 2018, 19:45

      Завтра окажется, что не Бокетти, а Ещенко в костылях провозил. Спартак бы вместе с Жиго вкатил иск как источнику, так и всем СМИ, которые информацию распространяли. За нанесение вреда репутации. Миллионов на 10-50. Глядишь скандальчиков вокруг команды сразу поуменьшилось бы.

      6
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