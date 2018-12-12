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    • Кобелев: «У «Зенита» элементарно не было времени ставить игру. Первоначально Семаку нужно было набрать очки»

    Кобелев: «У «Зенита» элементарно не было времени ставить игру. Первоначально Семаку нужно было набрать очки»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев считает, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак не успел поставить игру команде в первой половине сезона, поскольку набранные очки были для него важнее.

    После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

    – «Зенит», несмотря на спад в декабре, остался на первом месте. Но есть проблемы с игрой. Или это сейчас не так важно?

    – Первоначально для Семака и его штаба необходимо было набрать очки, потому что команда из-за чемпионата мира не прошла единый подготовительный период. Мы видели, сколько игр провел «Зенит» в Кубке России, в чемпионате и в Лиге Европы.

    Элементарно не было времени ставить игру. После двухмесячной паузы, которая будет у «Зенита», мы вправе рассчитывать на совершенно иную команду. Плюс надо понимать, что есть много травмированных, и это сказывается на качестве игры. Если «Рубин» встает в обороне в 8-9 человек, то конечно, необходимы креативные футболисты, которые могут, обыграв одного-двух соперников, забить мяч. В матче с «Рубином» не хватало Дзюбы, в целом не хватает Кокорина. В атаке приходится рассчитывать на Ерохина и Кузяева.... Этого мало для того, чтобы показывать хорошую игру.

    – Не связываете проблемы «Зенита» со спадом Дзюбы?

    – Любая команда зависела бы от Дзюбы – от того Дзюбы, который был летом после чемпионата мира. Когда Артем все мячи выигрывает наверху, в штрафной площади играет хорошо, может забить, скинуть. Ну, и конечно, большая потеря – это Кокорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 18:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1532

      starche 12 декабря 2018, 22:59

      Бред.

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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 12 декабря 2018, 20:50

      Нашли, блин, спеца - Кобелева! Насколько классный был игрок, настолько же дерьмовый тренер.

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      Рейтинг: +718

      ДВС 12 декабря 2018, 20:44

      К важным потерям добавлю Нобоа. К отсутствию времени на подготовку из-за ЧМ нужно прибавить задачу форсирования физики к отбору в групповой этап ЛЕ. Отсюда функциональная яма в конце года. У Зенита в составе нет супер-пупер мастеров и все победы в начале сезона достигались за счёт отчаянной борьбы и самоотдачи. Более того, практика показала, что боевая обойма в команде ограничена. Многочисленный балласт не способен решать большие задачи. Зимний перерыв должен показать, как клуб решит эти проблемы или Зенит пройдёт весну в тихом дрейфе, абы как.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 декабря 2018, 20:26

      Думаю , что после перерыва , Зенит прибавит ! Полноценная предсезонка поможет немного с играться !

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 20:14

      Страшное дело-трудности Семака и "Зенита"!!! Оказывается,сколько всего необходимо выполнить условий,чтобы достойно выступать в нашем,самом труднейшем в мире,футбольном первенстве!

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Агасфер 12 декабря 2018, 21:07

      Клуб идёт на первом месте, о каком "достойно" ты там пытаешься вести речь?

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      Рейтинг: +288

      Cнег 12 декабря 2018, 19:38

      Андрей Николаевич! Да , угомонись ты ,наконец! Сам-то до хрена для родного Динамо сделал< кроме бронзы? Сколько раз приходил...Обсирался - уходил... Не трогай Семака - он грамотнее тебя.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > Cнег 12 декабря 2018, 21:10

      Для Динамо большего чем он в новой истории никто не делал, хотя ресурсы у клуба были и неплохие.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 19:04

      Мозгов Семаку не хватает, а не времени. Все тренеры подключают молодежь, а этот старьё скупает. Своих всех разбазарили: Квирквелию, Канунникова, Петрова, Об.лякова и др, штук 30. Взяли деревягу Заболотного, кучу лентяев и неумех из других клупов. Сейчас Сорокина проморгают и Скроботова. Какой-нибудь спам или конюшня купит, где они и окачурятся. Почему Зенит-2 не играет? А не видят ребята перспективы, да и тренер - г-но. Скорей всего Зенит приобретет очередного тупоря из Латинской Америки за 20-30 лямов... Я бы этих воров из селекционной службы повесил за яи перед входом на стадион, чтобы все видели хотя бы , что борьба с воровством ведется.

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > prezent2017 12 декабря 2018, 21:23

      Ты когда пишешь, "подключать молодежь" ты понимаешь о чем пишешь? Поключают молодежь к основному составу, добавляя в состав 1-3 человека. А ты видел основной состав у Зенита? Его тасуют третий год. Касаемо молодёжи, примеры ты привёл извини, говно. Канунников забивал не сильно больше Заболотного, Кверквелия до Локо, где только не болтался, да и в Локо не феерит, в ЛЧ 14 голов пропустили. Скроботов? А что он там показал такого? Забил гол? Он защитник очнись, в защите не видел его мегадействий. В общем ты набросал каких-то шаблонных стереотипов с реальностью мало связанных. Зениту надо прежде всего разобраться с основой, поставить ей игру, а потом уже вводить молодых. Тебе напомнить последнюю команду которая ввела много молодёжи в состав? Динамо. И где оно болтается последние годы, где заигрывает свою молодежь? На границе ФНЛ и РПЛ? А молодежь заигранную ими в РПЛ скупает Спартак тем временем и не тратит сил на заигрывание своих, просто берет Зобнина. Если только ты Зениту желаешь вылета в ФНЛ тогда твои советы конечно хороши, ввести молодежь и стать донором для топов РПЛ, суперидея просто блин...

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