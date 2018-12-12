Кобелев: «У «Зенита» элементарно не было времени ставить игру. Первоначально Семаку нужно было набрать очки»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Кобелев считает, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак не успел поставить игру команде в первой половине сезона, поскольку набранные очки были для него важнее.

После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

– «Зенит», несмотря на спад в декабре, остался на первом месте. Но есть проблемы с игрой. Или это сейчас не так важно?

– Первоначально для Семака и его штаба необходимо было набрать очки, потому что команда из-за чемпионата мира не прошла единый подготовительный период. Мы видели, сколько игр провел «Зенит» в Кубке России, в чемпионате и в Лиге Европы.

Элементарно не было времени ставить игру. После двухмесячной паузы, которая будет у «Зенита», мы вправе рассчитывать на совершенно иную команду. Плюс надо понимать, что есть много травмированных, и это сказывается на качестве игры. Если «Рубин» встает в обороне в 8-9 человек, то конечно, необходимы креативные футболисты, которые могут, обыграв одного-двух соперников, забить мяч. В матче с «Рубином» не хватало Дзюбы, в целом не хватает Кокорина. В атаке приходится рассчитывать на Ерохина и Кузяева.... Этого мало для того, чтобы показывать хорошую игру.

– Не связываете проблемы «Зенита» со спадом Дзюбы?

– Любая команда зависела бы от Дзюбы – от того Дзюбы, который был летом после чемпионата мира. Когда Артем все мячи выигрывает наверху, в штрафной площади играет хорошо, может забить, скинуть. Ну, и конечно, большая потеря – это Кокорин.