«Ливерпуль» – третья команда в истории, вышедшая в следующий раунд ЛЧ, проиграв все три гостевых матча в группе

«Ливерпуль» победил «Наполи» (1:0) во встрече шестого тура группового раунда Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. Мерсисайдцы набрали девять очков и заняли второе место, проиграв при этом все три гостевых матча на групповом этапе.

Выйти в следующую стадию, не набрав на выезде в группе ни одного очка, ранее удавалось лишь «Арсеналу» (сезон-2001/02) и «Селтику» (сезон-2006/07 и 2007/08) [речь идет только о первом групповом раунде, поскольку в определенный период розыгрыш турнира проводился по системе с двумя групповыми этапами].