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    • «Ливерпуль» – третья команда в истории, вышедшая в следующий раунд ЛЧ, проиграв все три гостевых матча в группе

    «Ливерпуль» – третья команда в истории, вышедшая в следующий раунд ЛЧ, проиграв все три гостевых матча в группе

    «Ливерпуль» победил «Наполи» (1:0) во встрече шестого тура группового раунда Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала турнира. Мерсисайдцы набрали девять очков и заняли второе место, проиграв при этом все три гостевых матча на групповом этапе.

    Выйти в следующую стадию, не набрав на выезде в группе ни одного очка, ранее удавалось лишь «Арсеналу» (сезон-2001/02) и «Селтику» (сезон-2006/07 и 2007/08) [речь идет только о первом групповом раунде, поскольку в определенный период розыгрыш турнира проводился по системе с двумя групповыми этапами].

    Источник: Gracenote Live

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    12.12.2018 17:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 13 декабря 2018, 04:21

      YNWA!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 декабря 2018, 21:21

      поздравления клоппу и команде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 20:45

      Молодцы, и в АПЛ лидеры, и здесь приуспели. Еще бы дубина Манэ по пустым воротам попадал...

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