Адвокат Глушаковой: «В ответ на обвинения Дарьи защита Дениса выложила информацию, что она нарушила ПДД»

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова, рассказал, что защита футболиста сделал в ответ на обвинения Дарьи Глушаковой в адрес мужа.

Ранее девушка написала заявление в полицию, в котором обвинила полузащитника в угрозах убийством. Позже в интернете появилась аудиозапись угроз.

«В блогосфере меня обвиняют в том, что якобы я слил аудиозапись с речью Дениса Глушакова, но это не так. Я сам с ней ознакомился, только увидев в интернете. Кстати, после публикации этой записи стали происходить интересные вещи: видимо, сторона Глушакова хотела ответить, и не придумала ничего лучше, чем выложить в интернет какое-то нарушение Дарьей правил дорожного движения.

Это очень смешно выглядит: может, они еще сфотографировали, как Дарья кинула бумажку мимо урны? Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и урегулировать ситуацию, сам Денис все больше и больше ее нагнетает», – сказал Жорин.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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