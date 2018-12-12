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    • Адвокат Глушаковой: «В ответ на обвинения Дарьи защита Дениса выложила информацию, что она нарушила ПДД»

    Адвокат Глушаковой: «В ответ на обвинения Дарьи защита Дениса выложила информацию, что она нарушила ПДД»

    Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены капитана «Спартака» Дениса Глушакова, рассказал, что защита футболиста сделал в ответ на обвинения Дарьи Глушаковой в адрес мужа.

    Ранее девушка написала заявление в полицию, в котором обвинила полузащитника в угрозах убийством. Позже в интернете появилась аудиозапись угроз.

    «В блогосфере меня обвиняют в том, что якобы я слил аудиозапись с речью Дениса Глушакова, но это не так. Я сам с ней ознакомился, только увидев в интернете. Кстати, после публикации этой записи стали происходить интересные вещи: видимо, сторона Глушакова хотела ответить, и не придумала ничего лучше, чем выложить в интернет какое-то нарушение Дарьей правил дорожного движения.

    Это очень смешно выглядит: может, они еще сфотографировали, как Дарья кинула бумажку мимо урны? Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и урегулировать ситуацию, сам Денис все больше и больше ее нагнетает», – сказал Жорин.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.12.2018 15:25
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 12 декабря 2018, 20:08

      обычное делилово.. грязная игра дабы урвать кусок.. Глушак конечно не прав.. думаю с такой психологией ему лучше не выходить с жпл

      0
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      Рейтинг: +800

      Театрал 12 декабря 2018, 19:50

      Потому что это факт, а не фейк

      0
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 12 декабря 2018, 18:55

      У меня такое ощущение,что всю эту х...ню пишет школьница-очкарик!

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал > upiter622 12 декабря 2018, 20:04

      Каков Умственный уровень Даши, такие адвокаты, журналисты и прочая шваль

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 12 декабря 2018, 18:49

      ипать дебылы, сами его в бане снимали щас то че хотят

      0
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      Рейтинг: +923

      eaguar 12 декабря 2018, 18:23

      Семейное адвокатское дерби .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 18:16

      Судя по всему,адвокат Дашки подрабатывает на Бомбардире поставщикОм "новостей". Дайте нам "альтернативную клевету"!

      1
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      Рейтинг: +9050

      vladik12 12 декабря 2018, 18:15

      Очень равнозначный ответ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 12 декабря 2018, 18:09

      Пора выводить на арену адвоката Дениски. Определенная часть журналюг жаждет посмотреть соревновательный процесс кто на кого больше выльет дерьма и внести свои пять копеек.

      1
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      Рейтинг: +6389

      порт 12 декабря 2018, 17:46

      Что адвокаты, что журналисты, только рады этой парочке.

      2
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 12 декабря 2018, 17:32

      lol

      0
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