Уткин: «Не думаю, что Глушаков под Аркашей имел в виду Дворковича. Речь шла об Укупнике»

Спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на появление в сети записи разговора полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с женой, с которой они находятся в бракоразводном процессе. Футболист угрожал связями с неким Аркашей.

«Все почему-то думают, что Аркаша – это бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. Я думаю, что речь все-таки об Аркадии Укупнике. Он же всем предлагал перед ЗАГСом съесть свой паспорт и не жениться», – предположил журналист.

Глушакова могут посадить на два года.

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.