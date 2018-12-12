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    • Уткин: «Не думаю, что Глушаков под Аркашей имел в виду Дворковича. Речь шла об Укупнике»

    Уткин: «Не думаю, что Глушаков под Аркашей имел в виду Дворковича. Речь шла об Укупнике»

    Спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на появление в сети записи разговора полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова с женой, с которой они находятся в бракоразводном процессе. Футболист угрожал связями с неким Аркашей.

    «Все почему-то думают, что Аркаша – это бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович. Я думаю, что речь все-таки об Аркадии Укупнике. Он же всем предлагал перед ЗАГСом съесть свой паспорт и не жениться», – предположил журналист.

    Глушакова могут посадить на два года.

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: YouTube

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    12.12.2018 12:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 декабря 2018, 20:12

      такое написать васе ума не надо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 12 декабря 2018, 15:44

      Одна из немногих смешных Васиных шуток...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 12 декабря 2018, 14:58

      Вася до ЗАГСа сам донести ничего так и не смог: всё съедал по дороге.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 декабря 2018, 14:40


      +

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 12 декабря 2018, 14:38

      5 баллов за шутку!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:17

      Уткин-вечный "завидный жених". Но ему не с чем идти в ЗАГС,у него нет паспорта.Только кольцо на лапке.

      2
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