Чалов: «Хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

Армейцы сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но для этого им нужно минимум не проиграть или же рассчитывать на осечку «Виктории» в игре с «Ромой».

«Честно говоря, мы стараемся не думать о параллельной игре. Нам хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом». Очень хотим, чтобы итоговый результат был положительным, но мы готовы к любому исходу», – отметил Чалов.

Матч «Реал» – ЦСКА пройдет сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:55 по московскому времени.