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    Чалов: «Хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом».

    Армейцы сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, но для этого им нужно минимум не проиграть или же рассчитывать на осечку «Виктории» в игре с «Ромой».

    «Честно говоря, мы стараемся не думать о параллельной игре. Нам хочется поскорее выйти на поле в матче с «Реалом». Очень хотим, чтобы итоговый результат был положительным, но мы готовы к любому исходу», – отметил Чалов.

    Матч «Реал» – ЦСКА пройдет сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: «Известия»

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    12.12.2018 11:05
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 декабря 2018, 18:49

      Вчера одного тоже читали, что костьми лягут, .такого тусклого футбола как вчера давно не смотрел!

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 12 декабря 2018, 17:29

      Да-да, облажаться и поехать в отпуск. Знаем, вчера одни деятели это уже продемонстрировали.

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Yev 12 декабря 2018, 17:48

      Слыш п и з д а б ол по совместительству балабол ты сам где играешь х у й л о прежде кого та заткнуть комментировать научись

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 12:33

      Похоже,что Федя привычно заснул до весны,как и положено нормальному русскому медведю.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 декабря 2018, 12:29

      Федор, ты не забудь забивать голы и будет все отлично. Нужна только победа. Удачи и успехов!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch > vladimir-7 12 декабря 2018, 12:37

      Скорее не забудь баночку вазелина!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > AtticusFinch 12 декабря 2018, 12:41

      У голодной куме одни х** на уме.

      0
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      Рейтинг: +6125

      AtticusFinch 12 декабря 2018, 12:25

      Выйти и постоять?

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 11:11

      Только бы не захотелось вскоре уйти с поля, а нам переключить кнопку. Удачи и играйте без мандража.

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