Акинфеев: «Кумир детства? Черчесов»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова своим кумиром детства.

– Кто были вашими футбольными кумирами в детстве?

– Станислав Черчесов, нынешний тренер сборной России. Хотя всегда говорю об этом с опаской. Многие считают, что футболист хочет подмазаться, подлизаться. Но это не так. Мне было всего пять-шесть лет, когда увидел его игру. И с тех времен она мне нравилась. Потом появились и другие люди, которые оставили отпечаток в памяти: Сантьяго Канисарес, Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон. Надо учиться у таких великих вратарей.