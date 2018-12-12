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    Акинфеев: «Кумир детства? Черчесов»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев назвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова своим кумиром детства.

    – Кто были вашими футбольными кумирами в детстве?

    – Станислав Черчесов, нынешний тренер сборной России. Хотя всегда говорю об этом с опаской. Многие считают, что футболист хочет подмазаться, подлизаться. Но это не так. Мне было всего пять-шесть лет, когда увидел его игру. И с тех времен она мне нравилась. Потом появились и другие люди, которые оставили отпечаток в памяти: Сантьяго Канисарес, Оливер Кан, Джанлуиджи Буффон. Надо учиться у таких великих вратарей.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    12.12.2018 07:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 12 декабря 2018, 15:10

      Акинфеев не прав, кумирами для мальчишек должны быть Филимонов-гол от Шевченко, Дасаев-гол от Ван Бастена. Попробуйте действующие вратари и начинающие пропустить голы в аналогичных ситуациях-не получится.

      1
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 12 декабря 2018, 10:43

      Не сотвори себе кумира! Так в писании записано.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 10:35

      После ухода из сборной так говорить -не грех!

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 12 декабря 2018, 10:15

      все темы сборной превратились в густой пиар. футбол почти ушел. Но Бельгию и Шотландию это не будет интересовать.

      1
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      Рейтинг: +3611

      Axe111 12 декабря 2018, 09:08

      Сколько можно лизать уже бездарь

      -3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Axe111 12 декабря 2018, 10:36

      Для тупых можно разъяснить:Лижут действующие,а тут человеку получить нечего.Слабо дотумкать???

      4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 12 декабря 2018, 09:05

      Стас реально был хорош, хотя Харин, на мой взгляд , был покруче.

      0
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 12 декабря 2018, 09:03

      Акинфеев: «Кумир детства? Черчесов».....и МУТКО!

      2
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