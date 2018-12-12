Тедеско: «В первом матче с «Локо» нам повезло, сегодня мы победили заслуженно»

Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско поделился наблюдениями от матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» (1:0). Немецкий клуб набрал 11 очков и вышел в плей-офф турнира со второго места в группе.

– Конечно, мы рады этой победе. В очередной раз подчеркнули, что заслуженно вышли в 1/8 финала, набрав 11 очков. Кроме игры с «Порту», играли хорошо. В первом тайме контролировали мяч, тем не менее лучший момент был у «Локомотива» под занавес тайма. Нам до перерыва не хватало смелости идти в обводку, особенно на флангах. Во втором тайме сыграли лучше, пытались вскрывать оборону соперника, которая садилась все глубже и глубже. Показали характер, допустили всего пару контратак. И понравилась игра наших молодых футболистов.

– Два матча с «Локомотивом», дважды по 1:0, два гола в самых концовках. Что общего и какие различия были между двумя этими матчами?

– Считаю, разница в том, что в первом матче у нас было намного больше проблем. Особенно нам не удавалось нейтрализовать Фернандеша, который сегодня не играл. Но тогда не играли Фарфан или Смолов. Сегодня у нас было больше контроля, мы хорошо держали мяч. В первом матче нам повезло, а сегодня мы действительно заслуженно победили.