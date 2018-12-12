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    Геркус: «Преобладают разочарование и опустошение»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус остался разочарован результатом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04». Железнодорожники проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и заняли последнее место в своей группе.

    «Сегодня все было в наших руках. Но, как и в московском матче с «Шальке», соперник вырвал победу в самой концовке. В итоге прощаемся с футбольным 2018-м не в самом хорошем еврокубковом настроении.

    Анализировать пять поражений в Лиге чемпионов будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение», – сообщил Геркус.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: Инстаграм Ильи Геркуса

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    12.12.2018 06:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +762

      sprint5 12 декабря 2018, 09:05

      что ожидалось то и прозошло

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 08:57

      Для анализа надо аналитические мозги и игровой футбольный интеллект. У клубных митрофанушек этого и близко нет...

      2
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 12 декабря 2018, 08:14

      Выковыривать геркусов надо из нашего футбола.И не только футбола.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 12 декабря 2018, 08:09

      Раньше времени радоваться не надо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 07:03

      перестраивай на атакующий стиль. президент ты или кто?

      0
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