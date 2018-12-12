Геркус: «Преобладают разочарование и опустошение»

Президент «Локомотива» Илья Геркус остался разочарован результатом матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04». Железнодорожники проиграли в этой встрече со счетом 0:1 и заняли последнее место в своей группе.

«Сегодня все было в наших руках. Но, как и в московском матче с «Шальке», соперник вырвал победу в самой концовке. В итоге прощаемся с футбольным 2018-м не в самом хорошем еврокубковом настроении.

Анализировать пять поражений в Лиге чемпионов будем позже. Сейчас же преобладают разочарование и опустошение», – сообщил Геркус.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал