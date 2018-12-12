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    • Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф

    Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф

    «Ливерпуль» обыграл «Наполи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0.

    Английский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Итальянский клуб финишировал третьим и будет играть в Лиге Европы весной.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. 6-й тур

    Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Салах, 34.

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Матип, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85), Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино (Кейта, 79).

    «Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Руй (Гулям, 70), Гамшик, Аллан, Руис (Зелински, 62), Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье.

    Предупреждения: ван Дейк, 13; Салах, 83; Робертсон, 90+1; Мане, 90+3 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2018 00:56
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 11:10

      Ливерпуль заслужил победу но играл грубовато.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      movie 12 декабря 2018, 08:47

      псж-1, ливер-2. Итальянский клуб финишировал третьим и будет играть в Лиге чемпионов весной. Из группы смерти три клуба в1/8 выходят?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 01:22

      игра , праздник души....какая игра, вот это футбол!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      R O S S 12 декабря 2018, 01:20

      Примерно 8:2 должен быть счет, Манэ пижонил не по деццки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 декабря 2018, 01:08

      Классная игра!!! Молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 12 декабря 2018, 01:07

      Мане конечно мазила.....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 12 декабря 2018, 01:00

      сумасшедшая игра.никакие эпитеты не в состоянии и частично передать увиденное.просто Праздник!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg > 21082014 12 декабря 2018, 01:03

      Юрген в раздевалке Мане,наверное,придушит за его пижонскую расточительность.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 00:58

      После этой игры на Лохо чихать хочется.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 12 декабря 2018, 00:58

      хух сколько моментов то было. С победой YNWA!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ЛивеерпулЬ 12 декабря 2018, 00:59

      Манэ 3 чистых не забил.

      1
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