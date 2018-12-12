Лига чемпионов. «Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:0.

Английский клуб вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. Итальянский клуб финишировал третьим и будет играть в Лиге Европы весной.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа А. 6-й тур

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Салах, 34.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд (Ловрен, 90), Матип, Хендерсон, Милнер (Фабиньо, 85), Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино (Кейта, 79).

«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Руй (Гулям, 70), Гамшик, Аллан, Руис (Зелински, 62), Кальехон, Мертенс (Милик, 67), Инсинье.

Предупреждения: ван Дейк, 13; Салах, 83; Робертсон, 90+1; Мане, 90+3 – нет.

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