Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью: «Надеюсь, что Погба положительно повлияет на игру «МЮ»

    Моуринью: «Надеюсь, что Погба положительно повлияет на игру «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 6-го ура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» и высказался об игре полузащитника Поля Погба.

    «Я жду, что он будет играть хорошо и окажет положительное влияние на игру и на команду – на команду, в которой у многих игроков не так много опыта. На команду, где многие футболисты не играют часто.

    Я надеюсь, что такие люди, как Погба и еще пара футболистов, которые обычно находятся в составе и у которых достаточно опыта для игры на топовом уровне, – я надеюсь, что они смогут благотворно повлиять на команду», – сказал Моуринью.

    Матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 12 декабря.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2018 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 