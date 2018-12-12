Моуринью: «Надеюсь, что Погба положительно повлияет на игру «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 6-го ура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» и высказался об игре полузащитника Поля Погба.

«Я жду, что он будет играть хорошо и окажет положительное влияние на игру и на команду – на команду, в которой у многих игроков не так много опыта. На команду, где многие футболисты не играют часто.

Я надеюсь, что такие люди, как Погба и еще пара футболистов, которые обычно находятся в составе и у которых достаточно опыта для игры на топовом уровне, – я надеюсь, что они смогут благотворно повлиять на команду», – сказал Моуринью.

Матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 12 декабря.