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    • Болельщики «Локомотива» установили рекорд посещаемости гостевых матчей в еврокубках

    Болельщики «Локомотива» установили рекорд посещаемости гостевых матчей в еврокубках

    «Шальке-04» обыграл «Локомотив» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Игра проходила в Гельзенкирхене и стала рекордной для российского клуба по посещаемости в еврокубках.

    «Около тысячи человек было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд. Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо!» – говорится в сообщении в твиттере «Локо».

    По итогам встречи, «Локомотив» остался на последней строчке в таблице и не вышел в плей-офф Лиги Европы.

    «Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    11.12.2018 23:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 12 декабря 2018, 07:06

      Локомотив прибыл в депо. А думал - в Европу едет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 12 декабря 2018, 03:24

      Уроды! Не стоите вы такой поддержки! Не стыда не совести!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3777

      Черкизовский Кот 12 декабря 2018, 00:34

      Футбол - для болельщиков! ФК "Москва" не собирал столько даже на домашних матчах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 12 декабря 2018, 00:12

      Закат Локомотива? Кто следующий?..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 12 декабря 2018, 00:03

      Они бы так дома ходили на футбол.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 23:49

      А в итоге получили дулю от любимцев и два уголовных дела в Германии.Это того стоило?

      1
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