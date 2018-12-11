Болельщики «Локомотива» установили рекорд посещаемости гостевых матчей в еврокубках

«Шальке-04» обыграл «Локомотив» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:0). Игра проходила в Гельзенкирхене и стала рекордной для российского клуба по посещаемости в еврокубках.

«Около тысячи человек было на гостевом секторе в Гельзенкирхине, еще несколько сотен болели на центральных трибунах. Это новый еврокубковый рекорд. Мы слышали и видели вас всю игру, спасибо!» – говорится в сообщении в твиттере «Локо».

По итогам встречи, «Локомотив» остался на последней строчке в таблице и не вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Локомотив» проиграл даже резерву. Лига чемпионов – провал