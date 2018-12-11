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    • Салах, Мане и Фирмино выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

    Салах, Мане и Фирмино выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

    Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Наполи» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Матип, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

    «Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Руй, Гамшик, Аллан, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

    Матч пройдет на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    11.12.2018 21:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 21:58

      Жду интересную и зрелищную игру и ставлю П1 ТБ. " Ливер" должен быть в ЛЧ.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 декабря 2018, 21:56

      вылет ливерпуля !! если бы у руля наполи был сарри то пиши пропало. а папа карло выведет наполи дальше.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 декабря 2018, 21:53

      жду Ливерпуль в лиге Европы

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