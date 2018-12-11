Салах, Мане и Фирмино выйдут в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Наполи»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Наполи» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Матип, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

«Наполи»: Оспина, Максимович, Кулибали, Альбиоль, Руй, Гамшик, Аллан, Руис, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Матч пройдет на стадионе «Энфилд Роуд» и начнется в 23:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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