Комбаров занимался индивидуально накануне матча с «Вильярреалом»

Левый защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не тренировался в сегодня общей группе накануне матча шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». Футболист занимался в тренажерном зале вместе с физиотерапевтом.

Комбаров повредил мышцы бедра в первой игре 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1), которая состоялась 5 декабря.

Встреча «Вильярреал» – «Спартак» пройдет в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени. Для выхода в плей-офф Лиги Европы москвичам нужна только победа.