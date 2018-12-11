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    • Комбаров занимался индивидуально накануне матча с «Вильярреалом»

    Комбаров занимался индивидуально накануне матча с «Вильярреалом»

    Левый защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров не тренировался в сегодня общей группе накануне матча шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». Футболист занимался в тренажерном зале вместе с физиотерапевтом.

    Комбаров повредил мышцы бедра в первой игре 1/4 финала Кубка России с «Уралом» (1:1), которая состоялась 5 декабря.

    Встреча «Вильярреал» – «Спартак» пройдет в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени. Для выхода в плей-офф Лиги Европы москвичам нужна только победа.

    Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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    11.12.2018 18:53
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