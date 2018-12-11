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    • Тимофеев отразил пенальти от Селихова на тренировке «Спартака». Вратарь потребовал видеоповтора

    Тимофеев отразил пенальти от Селихова на тренировке «Спартака». Вратарь потребовал видеоповтора

    Сегодня «Спартак» проводит тренировку в рамках подготовки к матчу заключительного тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом».

    Полузащитник москвичей Артем Тимофеев встал на ворота и отразил пенальти от голкипера Александра Селихова. При этом вратарь в шутку требовал посмотреть видеоповтор, полагая, что хавбек завалился с мячом за линию ворот.

    Игра «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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    11.12.2018 16:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 декабря 2018, 22:28

      Олег Георгиевич, может уже в Спартаке вратари в воротах играть будут? А то - Рассказов, теперь Тимофеев....))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 11 декабря 2018, 18:52

      Какое событие =)))))

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 18:45

      Ну значит будет кому майку надеть если что..

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:32

      Видеоповтор не нужен - гола не было. Конечно Селихов должен быть основным вратарем в Спартаке. Но он пропустил много матчей.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 11 декабря 2018, 16:43

      Сам то Саша когда уже в ворота станет? Надеюсь весной увидим его основным кипером Спартака.

      6
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