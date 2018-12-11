Тимофеев отразил пенальти от Селихова на тренировке «Спартака». Вратарь потребовал видеоповтора

Олег Георгиевич, может уже в Спартаке вратари в воротах играть будут? А то - Рассказов, теперь Тимофеев....))
Сегодня «Спартак» проводит тренировку в рамках подготовки к матчу заключительного тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом».
Полузащитник москвичей Артем Тимофеев встал на ворота и отразил пенальти от голкипера Александра Селихова. При этом вратарь в шутку требовал посмотреть видеоповтор, полагая, что хавбек завалился с мячом за линию ворот.
Игра «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 декабря 2018 г.
Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?
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