Тимофеев отразил пенальти от Селихова на тренировке «Спартака». Вратарь потребовал видеоповтора

Сегодня «Спартак» проводит тренировку в рамках подготовки к матчу заключительного тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом».

Полузащитник москвичей Артем Тимофеев встал на ворота и отразил пенальти от голкипера Александра Селихова. При этом вратарь в шутку требовал посмотреть видеоповтор, полагая, что хавбек завалился с мячом за линию ворот.

Игра «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 11 декабря 2018 г.

Еще про «Спартак» – один из наших недавних выпусков подкаста. Нужно ли было увольнять Карреру, что теперь делать новому тренеру, а главное – почему у «Спартака» постоянно какие-то проблемы?

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