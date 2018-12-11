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    • Тарханов: «В первой части сезона понравились «Краснодар» и «Урал». «Спартак» и «Локомотив» поначалу разочаровали»

    Тарханов: «В первой части сезона понравились «Краснодар» и «Урал». «Спартак» и «Локомотив» поначалу разочаровали»

    Российский тренер, советник президента «Урала» Александр Тарханов назвал лучшего игрока первой части сезона в РПЛ, поделился мнением о претендентах на золотые медали и рассказал, игра каких команд ему понравилась на осеннем отрезке чемпионата, а каких нет.

    – Кто, на ваш взгляд, лучший игрок на первом отрезке чемпионата?

    – Отмечу армейца Чалова. Он много забил и действовал креативно.

    – Кто станет чемпионом?

    – На золото претендуют сразу пять команд. Явного лидера пока нет.

    – Кто вылетит из РПЛ?

    – На данном этапе неудачниками видятся «Енисей и «Анжи». Но многое может поменяться – смотря как сибиряки сыграют после зимнего перерыва. А вот если в махачкалинском клубе останется одна молодежь, именно он станет явным претендентом на понижение в классе.

    – Какая команда вам больше всего понравилась летом-осенью?

    – «Краснодар» и «Урал». «Быки» очень мощно и качественно выступают, екатеринбуржцы в большей степени части матчей показывают качественный футбол – пусть и не во всех.

    – Кто разочаровал?

    – «Спартак» одно время разочаровывал, но сейчас немного выправил положение. «Локомотив» тоже начал плохо и только в последнее время начал показывать хороший футбол. Так что в целом, все занимают в таблице места, которые заслуживают.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 16:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 11 декабря 2018, 20:39

      ☺◊♦►КРАСНОДАР В ЭТОМ СЕЗОНЕ,ЧТО НЕ ГОВОРИ МОЛОДЦЫ☺◊♦►УДАЧИ ИМ☺◊♦►☺◊♦►

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 18:28

      Правильно сказал :"Все занимают в таблице места ,какие заслуживают".

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 17:57

      Пока претензий нет к "Краснодару" и ЦСКА, остальные клубы пусть делают уроки над домашним заданием...

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 17:14

      Ясно ведь про свой урал упомянул как же не вписать ведь самый лучший

      4
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 11 декабря 2018, 16:52

      При том наборе игроков что имеет Спартак, такая огромная потеря очков, это не просто разочарование, а недопустимо отрицательный результат. И очень непонятно почему виноватым в этом назначен всего лишь один человек - Каррера. Почему продолжают спокойно сидеть в своих креслах Измайлов и Родионов?

      6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 декабря 2018, 16:41

      Спартак и Локомотив поначалу разочаровали, а потом и просто огорчили.

      6
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