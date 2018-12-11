Тарханов: «В первой части сезона понравились «Краснодар» и «Урал». «Спартак» и «Локомотив» поначалу разочаровали»

☺◊♦►КРАСНОДАР В ЭТОМ СЕЗОНЕ,ЧТО НЕ ГОВОРИ МОЛОДЦЫ☺◊♦►УДАЧИ ИМ☺◊♦►☺◊♦►
Российский тренер, советник президента «Урала» Александр Тарханов назвал лучшего игрока первой части сезона в РПЛ, поделился мнением о претендентах на золотые медали и рассказал, игра каких команд ему понравилась на осеннем отрезке чемпионата, а каких нет.
– Кто, на ваш взгляд, лучший игрок на первом отрезке чемпионата?
– Отмечу армейца Чалова. Он много забил и действовал креативно.
– Кто станет чемпионом?
– На золото претендуют сразу пять команд. Явного лидера пока нет.
– Кто вылетит из РПЛ?
– На данном этапе неудачниками видятся «Енисей и «Анжи». Но многое может поменяться – смотря как сибиряки сыграют после зимнего перерыва. А вот если в махачкалинском клубе останется одна молодежь, именно он станет явным претендентом на понижение в классе.
– Какая команда вам больше всего понравилась летом-осенью?
– «Краснодар» и «Урал». «Быки» очень мощно и качественно выступают, екатеринбуржцы в большей степени части матчей показывают качественный футбол – пусть и не во всех.
– Кто разочаровал?
– «Спартак» одно время разочаровывал, но сейчас немного выправил положение. «Локомотив» тоже начал плохо и только в последнее время начал показывать хороший футбол. Так что в целом, все занимают в таблице места, которые заслуживают.