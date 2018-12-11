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    • Черышев – в заявке «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

    Черышев – в заявке «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

    Тренерский штаб «Валенсии» включил полузащитника Дениса Черышева в заявку на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    В прошлую среду россиянин сыграл чуть менее получаса в ответной игре 1/16 Кубка Испании с «Эбро» (1:0). До этогй встречи он не выходил на поле с 20 октября из-за травмы.

    Матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 12 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени. Испанская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Твиттер ФК «Валенсия»

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    11.12.2018 16:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 11 декабря 2018, 20:37

      удачи...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 20:05

      Удачи нашему "хрустальному таланту".

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 11 декабря 2018, 18:44

      все равно не сыграет

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