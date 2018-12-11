Черышев – в заявке «Валенсии» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Тренерский штаб «Валенсии» включил полузащитника Дениса Черышева в заявку на матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

В прошлую среду россиянин сыграл чуть менее получаса в ответной игре 1/16 Кубка Испании с «Эбро» (1:0). До этогй встречи он не выходил на поле с 20 октября из-за травмы.

Матч «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 12 декабря. Начало – в 23:00 по московскому времени. Испанская команда потеряла шансы на выход в 1/8 финала ЛЧ и сыграет в плей-офф Лиги Европы.