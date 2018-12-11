Моуринью намерен потратить 100 миллионов на приобретение у «Лиона» Н'Домбеле

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника «Лиона» Танги Н'Домбеле.

По сведениям Mirror, португальский специалист готов потратить на подписание 21-летнего Футболиста французского клуба 100 миллионов евро.

Кроме «МЮ» хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

В текущем сезоне Н'Домбеле забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в 21-м матче за «Лион».

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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