Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Моуринью намерен потратить 100 миллионов на приобретение у «Лиона» Н'Домбеле

    Моуринью намерен потратить 100 миллионов на приобретение у «Лиона» Н'Домбеле

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заинтересован в подписании полузащитника «Лиона» Танги Н'Домбеле.

    По сведениям Mirror, португальский специалист готов потратить на подписание 21-летнего Футболиста французского клуба 100 миллионов евро.

    Кроме «МЮ» хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ».

    В текущем сезоне Н'Домбеле забил два мяча и сделал четыре результативные передачи в 21-м матче за «Лион».

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.12.2018 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 11 декабря 2018, 20:08

      вот это я понимаю норм уже желтопрессная инфа, 100 лямов уже адекватная цена за этого парня, а не рыночные 35 о которых пишут)0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +530

      lipatov32 11 декабря 2018, 19:33

      "Особенному" хоть кого купи, все в дерево превращаются! Погба, живой пример!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 11 декабря 2018, 17:46

      100 лямов за 2 гола? Дайте мне лям я вам 3 забью за 21 игру

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Hangeldi 11 декабря 2018, 18:14

      Не забьешь. С пенки если только )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack > Hangeldi 11 декабря 2018, 20:07

      ты его скилл видел? у него дриблинг 5 звезд =)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 