Российская молодежка сыграет с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией в отборе к Евро-2021

Сегодня, 11 декабря, в Ньоне прошла жеребьевка группового раунда отборочного этапа чемпионата Европы-2021 среди команд, составленных из футболистов не старше 21 года.

Сборная России (U-21) попала в группу 5, где сыграет с Сербией, Польшей, Болгарией, Латвией и Эстонией.

Жеребьевка молодежного Евро-2021

Группа 1. Италия, Швеция, Исландия, Ирландия, Армения, Люксембург.

Группа 2. Франция, Словакия, Швейцария, Грузия, Азербайджан, Лихтенштейн.

Группа 3. Англия, Австрия, Турция, Косово, Албания, Андорра.

Группа 4. Хорватия, Чехия, Греция, Шотландия, Литва, Сан-Марино.

Группа 5. Сербия, Польша, Россия, Болгария, Латвия, Эстония.

Группа 6. Испания, Израиль, Черногория, Македония, Казахстан, Фарерские острова.

Группа 7. Португалия, Голландия, Норвегия, Белоруссия, Кипр, Гибралтар.

Группа 8. Дания, Румыния, Украина, Финляндия, Северная Ирландия, Мальта.

Группа 9. Германия, Бельгия, Уэльс, Босния и Герцеговина, Молдавия.

Матчи группового раунда квалификации к Евро-2021 пройдут с марта 2019 по октябрь 2020 года.