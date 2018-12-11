Дзюба ушел в отпуск раньше остальных игроков «Зенита» и не сыграет со «Славией»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не примет участия в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги Европы со «Славией».

Футболист не сыграет с пражанами из-за травмы, не позволившей ему выйти на поле в воскресной встрече 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). Тренерский штаб петербуржцев разрешил форварду пораньше отправится в отпуск, поскольку на протяжении почти всего текущего года он выступал без отдыха.

Матч «Славия» – «Зенит» состоится в четверг, 13 декабря. Команда Сергея Семака уже вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.