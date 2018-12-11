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    • Дзюба ушел в отпуск раньше остальных игроков «Зенита» и не сыграет со «Славией»

    Дзюба ушел в отпуск раньше остальных игроков «Зенита» и не сыграет со «Славией»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не примет участия в выездном матче шестого тура группового раунда Лиги Европы со «Славией».

    Футболист не сыграет с пражанами из-за травмы, не позволившей ему выйти на поле в воскресной встрече 17-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). Тренерский штаб петербуржцев разрешил форварду пораньше отправится в отпуск, поскольку на протяжении почти всего текущего года он выступал без отдыха.

    Матч «Славия» – «Зенит» состоится в четверг, 13 декабря. Команда Сергея Семака уже вышла в плей-офф турнира с первого места в группе.

    Источник: Sport24

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    11.12.2018 13:13
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 12 декабря 2018, 11:08

      Значит заслужил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 11 декабря 2018, 21:48

      У Артема опухло колено за два дня с рубином , ЗДОРОВЬЯ АРТЁМУ!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3824

      anatolich72 11 декабря 2018, 20:46

      Халявщик.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 17:36

      На экскурсию в Прагу можно отвезти всех пассажиров и лавочников, пусть они сыграют.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:30

      Наверное заждался этого отпуска.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 11 декабря 2018, 17:30

      Правильно -- пусть отдыхает -- из него уже нечего выжимать !!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 17:07

      шахтёры металлурги и доярки тоже устают но их не положено отпускать только согласно графика отпуска

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 11 декабря 2018, 16:55

      Так у него по уверениям из клуба,травма..Или я чего то не знаю и Тёма опять всех нае..л?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 11 декабря 2018, 15:35

      был бы оченно рад его уходу вообще из Питера, полный ноль одни понты и бравада

      1
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > Garrincha58 11 декабря 2018, 16:56

      Нет уж,это теперь ваше "счастье"

      0
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 15:20

      Отдыхай. заработал.
      А то последнее время бледная тень Артемки -победителя!

      3
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff > SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 16:41

      Завоеватель детских ничего не понимающих в футболе сердец :D

      1
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