Фанат «Челси»: «Я не называл Стерлинга черной шлюхой, я сказал, что он манкунианская шлюха»

Болельщик «Челси» Колин Уинг, обвиняемый в расистских оскорблениях в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, заявил, что не дискриминировал англичанина по расовому признаку.

Инцидент произошел во время матча команд в 16-м туре АПЛ [«Челси» победил – 2:0].

«Я невероятно стыжусь своего поведения и очень сожалею об этом. Но я не называл Стерлинга черной шлюхой, я сказал, что он манкунианская шлюха.

Приношу ему свои извинения. Несмотря на то, что оскорбления не носили расистского характера, они все равно недопустимы. Я не сдержался. Меня уволили с работы и забрали сезонный абонемент», – сказал 60-летний поклонник лондонцев.