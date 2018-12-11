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    • Фанат «Челси»: «Я не называл Стерлинга черной шлюхой, я сказал, что он манкунианская шлюха»

    Фанат «Челси»: «Я не называл Стерлинга черной шлюхой, я сказал, что он манкунианская шлюха»

    Болельщик «Челси» Колин Уинг, обвиняемый в расистских оскорблениях в адрес полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, заявил, что не дискриминировал англичанина по расовому признаку.

    Инцидент произошел во время матча команд в 16-м туре АПЛ [«Челси» победил – 2:0].

    «Я невероятно стыжусь своего поведения и очень сожалею об этом. Но я не называл Стерлинга черной шлюхой, я сказал, что он манкунианская шлюха.

    Приношу ему свои извинения. Несмотря на то, что оскорбления не носили расистского характера, они все равно недопустимы. Я не сдержался. Меня уволили с работы и забрали сезонный абонемент», – сказал 60-летний поклонник лондонцев.

    Источник: Daily Mail

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    11.12.2018 12:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 17:27

      Только не понятно ,за что его с работы уволили?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +550

      El_Chori 11 декабря 2018, 15:27

      жестко... задолбали толерасты! доколе?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 11 декабря 2018, 15:08

      Да уж..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 11 декабря 2018, 13:42

      Момент у углового флажка на 38 минуте походу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2056

      almanev 11 декабря 2018, 13:37

      Скоро дойдет до того, что негров нужно будет называть хозяевами, иначе вы расист. И гомосекам нужно отдаваться по первой их прихоти, иначе вы гомофоб.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > almanev 11 декабря 2018, 15:24

      О, времена, о, нравы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      Сержтир 11 декабря 2018, 13:25

      Это что в лоб что по лбу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 11 декабря 2018, 13:25

      погорячился дядя)) теперь посмотрит по телеку и поумнеет))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 13:18

      во как трактует 2 шлюхи но они разные бывают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 11 декабря 2018, 13:03

      60 лет, а ума нет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > bset 11 декабря 2018, 13:16

      Деменция.

      1
      Ответить
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