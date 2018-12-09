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    • Болельщики «Челси» оскорбляли Стерлинга на расистской почве. Полиция ведет расследование

    Болельщики «Челси» оскорбляли Стерлинга на расистской почве. Полиция ведет расследование

    Болельщики «Челси» в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) оскорбляли полузащитника гостей Рахима Стерлинга на расистской почве.

    Как сообщает Independent, полиция ведет расследование по этому делу и ищет виновных. Лондонский клуб помогает правоохранителям с поиском нарушителей.

    В этом сезоне Стерлинг провел в АПЛ 13 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Independent

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    09.12.2018 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 9 декабря 2018, 23:18

      Они кричали,что он чёрный? А какой он-зелёный? Или получается,что черные считают свой цвет кожи оскорбительным? Ситуация с неграми сейчас приближается к ситуации с евреями,когда любая критика в адрес действий Израиля или отдельных лиц еврейской национальности автоматически считается антисемитизмом.

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