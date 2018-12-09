Болельщики «Челси» оскорбляли Стерлинга на расистской почве. Полиция ведет расследование

Они кричали,что он чёрный? А какой он-зелёный? Или получается,что черные считают свой цвет кожи оскорбительным? Ситуация с неграми сейчас приближается к ситуации с евреями,когда любая критика в адрес действий Израиля или отдельных лиц еврейской национальности автоматически считается антисемитизмом.
Болельщики «Челси» в матче 16-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (2:0) оскорбляли полузащитника гостей Рахима Стерлинга на расистской почве.
Как сообщает Independent, полиция ведет расследование по этому делу и ищет виновных. Лондонский клуб помогает правоохранителям с поиском нарушителей.
В этом сезоне Стерлинг провел в АПЛ 13 матчей, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.