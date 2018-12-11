Хеведес: «Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти в раздевалку «Шальке»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке». Немецкий футболист выступал за команду из Гельзенкирхена на протяжении 16 лет.

– Матч будет полон эмоций. Я выступал за этот клуб 16 лет и отдал ему много сил. Семь лет я был капитаном команды и прекрасно ее знаю. Для меня это будет словно возвращение домой, в свою гостиную. Будет немного странно, но я все равно с интересом жду возможности вновь повидаться со всеми. Но поскольку я сейчас игрок «Локомотива», то, конечно, надеюсь добиться победы и увезти домой три очка.

– Какого приема вы ждете от болельщиков в Гельзенкирхене?

– Думаю, меня ждет теплый прием. Мы расстались в хороших отношениях. Считаю, это было рациональное решение. Болельщики очень признательны за все, что я сделал для клуба за эти годы. Непривычно, когда футболист проводит в команде так много лет, и я думаю, что мне устроят радушный прием.

– Вам предстоит выйти на газон арены «Шальке» за команду гостей. Странно будет?

– Это точно. Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке в другую раздевалку перед игрой! Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет идти в противоположную сторону. Чувства, несомненно, будут странными. Любопытно, как я справлюсь с эмоциями. Буду волноваться. Но будет и приятное ожидание встречи со старыми партнерами и болельщиками, которые были с клубом все это время, остаются с ним и по-прежнему меня ценят. Надеюсь на это. Думаю, день будет необычный.

Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.