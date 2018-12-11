Рейнгольд: «Кононов – грамотный парень, понимает в футболе. Он меня устраивает»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что доволен назначением Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых. Белорусский специалист сменил в московской команде Массимо Карреру.

«В «Спартак» сейчас пришел новый тренер, меня этот тренер в «Спартаке» устраивает. Я его немного знаю. Сужу о человеке по делам, а не по разговорам. Кононов — грамотный парень, понимает в футболе, прилично работал в «Краснодаре». То есть работать он умеет. Что дальше? Дальше пусть разбирается. Там столько «мусора», что разгребать и разгребать. Все это не он сделал.

Все это стихийное наступление на бардак, который сделал «Спартак». Кононов выиграл три календарных матча в чемпионате, вничью сыграл в Кубке России с «Уралом», в матче Лиги Европы проиграл — в принципе если все подытожить, то результат более-менее. Отставание на шесть очков от первого места, а было 12-13. Но дадут ли Кононову работать? Дадут ли Кононову карт-бланш Федун и его директорат? Не исключаю, что могут не предоставить. Если они потребуют выиграть все и сразу, то делать здесь нечего.

Но есть надежда, что сейчас произойдут хорошие перемены. Во-первых, придет в себя после травмы Жиго — это была большая потеря, он квалифицированный защитник, во-вторых, сейчас еще кого-то приобретут и освободятся от «балласта», которого много в команде. Думаю, что «Спартак» включится в борьбу за чемпионство. Но пока ничего особенного в команде не вижу», – заявил Рейнгольд.