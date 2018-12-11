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    • Рейнгольд: «Кононов – грамотный парень, понимает в футболе. Он меня устраивает»

    Рейнгольд: «Кононов – грамотный парень, понимает в футболе. Он меня устраивает»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд признался, что доволен назначением Олега Кононова на пост главного тренера красно-белых. Белорусский специалист сменил в московской команде Массимо Карреру.

    «В «Спартак» сейчас пришел новый тренер, меня этот тренер в «Спартаке» устраивает. Я его немного знаю. Сужу о человеке по делам, а не по разговорам. Кононов — грамотный парень, понимает в футболе, прилично работал в «Краснодаре». То есть работать он умеет. Что дальше? Дальше пусть разбирается. Там столько «мусора», что разгребать и разгребать. Все это не он сделал.

    Все это стихийное наступление на бардак, который сделал «Спартак». Кононов выиграл три календарных матча в чемпионате, вничью сыграл в Кубке России с «Уралом», в матче Лиги Европы проиграл — в принципе если все подытожить, то результат более-менее. Отставание на шесть очков от первого места, а было 12-13. Но дадут ли Кононову работать? Дадут ли Кононову карт-бланш Федун и его директорат? Не исключаю, что могут не предоставить. Если они потребуют выиграть все и сразу, то делать здесь нечего.

    Но есть надежда, что сейчас произойдут хорошие перемены. Во-первых, придет в себя после травмы Жиго — это была большая потеря, он квалифицированный защитник, во-вторых, сейчас еще кого-то приобретут и освободятся от «балласта», которого много в команде. Думаю, что «Спартак» включится в борьбу за чемпионство. Но пока ничего особенного в команде не вижу», – заявил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball

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    11.12.2018 10:12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:47

      Хотелось бы что бы Кононов был не только тренером но и руководителем своей команды а не управляемым кем то против своей воли.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 11 декабря 2018, 13:38

      а других может и не устроит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      balam 11 декабря 2018, 12:50

      фу блин. отлегло. теперь все спокойны

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 11 декабря 2018, 12:45

      ДА тебе сложно угодить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 11 декабря 2018, 12:44

      В свинарни всегда бардак, на то она и свинарня

      0
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > РМЗ 11 декабря 2018, 16:52

      слышь ты кубанский скоморох мозги тебе надо лечить

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 12:39

      наконец то дед доволен

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 декабря 2018, 12:27

      Дед, да успокойся ты уже! Прекращай пиариться. Кононов устаивает Федуна - вот главное. А ты всё воспринимай как должное.

      0
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > serppion 11 декабря 2018, 15:48

      Дед париться?Он играл на самом высоком уровне,и возраст почтенный уважать нужно.Дед сохранил здравость ума и ясность мысли.Зачем ему пиар?Он просто всю жизнь живёт футболом.И этим отличается от очень многих демагогов от футбола.Не надо так на Рейнгольда,он не заслуживает такого .

      1
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > алдан2014 11 декабря 2018, 16:49

      " 176 матчей в высшей советской лиге, забил в них 32 гола. "
      Когда я начал следить за советским футболом, Рейнгольд ушел на уровень ниже. Я его не помню как футболиста, видимо уровень был не самый высокий.
      Конечно возраст надо уважать, хотя ... деду льстит внимание прессы, и его мало волнует какую пургу он несет.

      1
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      Рейтинг: +12217

      ВетеR 11 декабря 2018, 12:10

      Дедушка спокоен, всё будет ОК ))!!
      Кононов ,парень нормальный )))
      Последним дальше за "песнями" ветерана

      2
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 11 декабря 2018, 11:49

      Фууух, ну это главное.. Если рейнгольда устраивает,то все норм будет...

      2
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      Рейтинг: +4906

      алдан2014 > mihail200606 11 декабря 2018, 15:50

      Дед разбирается в футболе,и видит,что пришёл тренер- строитель,а не физрук

      0
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 11 декабря 2018, 11:34

      Все познается в сравнении. После Рианчо любой специалист будет казаться гениальным тренером.

      1
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