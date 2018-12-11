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    • Семин: «Нужно рассчитывать на себя. Никакие льготы от «Шальке» даже в мыслях не держим»

    Семин: «Нужно рассчитывать на себя. Никакие льготы от «Шальке» даже в мыслях не держим»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке» дал понять, что рассчитывает только на свою команду.

    Победа в сегодняшней встрече позволит железнодорожникам претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

    – У «Шальке» большие проблемы в чемпионате, а в субботу – важнейший матч с «Аугсбургом», прямым конкурентом. Рассчитываете, что это скажется на составе и игры команды из Гельзенкирхена?

    – Всегда нужно рассчитывать только на себя. А если мы будем рассчитывать на «Шальке» – ничего не получится. Лига чемпионов – это ответственнейший турнир, где платят деньги за каждую игру. Поэтому никакие льготные моменты со стороны «Шальке» мы даже в мыслях не держим.

    – Насколько важен Хеведес для «Локомотива»?

    – Хеведес важен нам так же, как и 22 других игрока, которые у нас сегодня есть.

    Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.12.2018 08:40
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:15

      Осталась одна игра в этом году и провести ее надо на высокой ноте.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 11 декабря 2018, 12:18

      Сегодня наступит момент истины,мы увидим ,где Локо и где РПЛ в международной системе координат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 11:41

      Удачи Локо!
      Результат почти всех матчей в еврокубках, не по игре!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 11 декабря 2018, 11:17

      Локо, удачи вам сегодня ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 09:37

      Посмотрим сегодня на что можно рассчитывать Локо и верный ли у них расчёт...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      Burtaze 11 декабря 2018, 09:21

      палычу в первом матче не удалось напомнить где горели танки гудериана...может в гельзенкирхене получится...хотелось бы надеяться...

      0
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      Рейтинг: +213

      D A N I L 11 декабря 2018, 09:15

      К сожалению, даже победа над немцами не гарантирует проход в ЛЕ по весне, будем болеть, удачи!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 11 декабря 2018, 09:04

      Надеемся на победу Шпалыч))))

      4
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 11 декабря 2018, 08:51

      Да ребята,сложноватенько будет вам!

      2
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