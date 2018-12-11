Семин: «Нужно рассчитывать на себя. Никакие льготы от «Шальке» даже в мыслях не держим»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке» дал понять, что рассчитывает только на свою команду.

Победа в сегодняшней встрече позволит железнодорожникам претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы.

– У «Шальке» большие проблемы в чемпионате, а в субботу – важнейший матч с «Аугсбургом», прямым конкурентом. Рассчитываете, что это скажется на составе и игры команды из Гельзенкирхена?

– Всегда нужно рассчитывать только на себя. А если мы будем рассчитывать на «Шальке» – ничего не получится. Лига чемпионов – это ответственнейший турнир, где платят деньги за каждую игру. Поэтому никакие льготные моменты со стороны «Шальке» мы даже в мыслях не держим.

– Насколько важен Хеведес для «Локомотива»?

– Хеведес важен нам так же, как и 22 других игрока, которые у нас сегодня есть.

Матч «Шальке» – «Локомотив» пройдет сегодня в Гельзенкирхене и начнется в 20:55 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.