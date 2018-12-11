Шалимов: «У Карреры не было контакта с россиянами. Это ненормальная ситуация»

Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Спартака». На данный момент команду из Москвы возглавляет Олег Кононов.

«Я не знаю, что происходило внутри «Спартака». Нужно иметь хороший контакт с россиянами, но у Карреры этого не было. На мой взгляд, это ненормальная ситуация, потому что здесь речь не шла о футболе.

Я не видел, что Глушаков был плох. В последних трех матчах чемпионата, в которых он участвовал, «Спартак» одержал три победы.

Постоянные скандалы напрягают руководство. Я думаю, что решение об увольнении Карреры было принято на эмоциях. «Спартаку» нужен стильный тренер, который вернет эту игру. Без стабильной игры ты не можешь выиграть чемпионат. Таких тренеров в России не так много.

«Спартак» прилично стартовал с Кононовым с точки зрения результата, но не игры, потому что времени прошло мало. После сборов посмотрим, что из этого получится», – сказал Шалимов в эфире «России-24».