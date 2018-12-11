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    • Шалимов: «У Карреры не было контакта с россиянами. Это ненормальная ситуация»

    Шалимов: «У Карреры не было контакта с россиянами. Это ненормальная ситуация»

    Главный тренер «Химок» Игорь Шалимов поделился мнением об увольнении Массимо Карреры из «Спартака». На данный момент команду из Москвы возглавляет Олег Кононов.

    «Я не знаю, что происходило внутри «Спартака». Нужно иметь хороший контакт с россиянами, но у Карреры этого не было. На мой взгляд, это ненормальная ситуация, потому что здесь речь не шла о футболе.

    Я не видел, что Глушаков был плох. В последних трех матчах чемпионата, в которых он участвовал, «Спартак» одержал три победы.

    Постоянные скандалы напрягают руководство. Я думаю, что решение об увольнении Карреры было принято на эмоциях. «Спартаку» нужен стильный тренер, который вернет эту игру. Без стабильной игры ты не можешь выиграть чемпионат. Таких тренеров в России не так много.

    «Спартак» прилично стартовал с Кононовым с точки зрения результата, но не игры, потому что времени прошло мало. После сборов посмотрим, что из этого получится», – сказал Шалимов в эфире «России-24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2018 07:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3551

      momwig_ 12 декабря 2018, 10:26

      1. "Я не знаю, что происходило внутри "Спартака"
      2. "Нужно иметь хороший контакт с россиянами, но у Карреры этого не было".

      Игорь Михайлович, Вы давно у психиатра были? И что он сказал? Правильно, и не забывайте принимать эти розовые, без них случаи раздвоения будут рецидивировать!

      0
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 18:12

      Шалимов, лучше вспоминай о том, как ты вредил "Краснодару" и сборной России.

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 16:07

      Каждый старается вставить свои веские доводы. Надо быть внутри команды что бы понимать что там происходит а не взгляд со стороны.

      3
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      Рейтинг: +151

      Димон9 11 декабря 2018, 14:24

      Что было и что стало видели . Что будет увидим . Хватит мусолить одно и то же.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 декабря 2018, 13:05

      он улетел и оставьте его уже в покое

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 декабря 2018, 11:47

      "Я не знаю, что происходило внутри «Спартака». Нужно иметь хороший контакт с россиянами, но у Карреры этого не было." - норм так сказал прям - я не знаю ,но контакта не было.....

      2
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      Рейтинг: +157

      Amokachi14 11 декабря 2018, 11:42

      Оказывается еще не все кинули камень в сторону ушедшего Карреры. Самое интересное то,что его почти с грязью смешали,а он и одного плохого слова не сказал ни про руководство,ни про футболистов(даже про Глушакова), ни про журналистов.

      5
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      Рейтинг: +800

      Театрал 11 декабря 2018, 11:41

      Судя по всему и с не россиянами тоже

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 10:03

      Вся эта история высосана из пальца.Уволнение Карреры действительно эмоционально, как и всё в Спартаке.А вот дальше Игорь вступает на территорию инкогнито.Что было дальше все молчат, но даже по тем крохам, что мы имеем, версий можно настроить очень много.Хотя одна версия точно не вызывает сомнений.Глушакову и Измайлову стоит сменить клуб либо поменять работу.

      6
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 декабря 2018, 09:57

      Ну,вот,и сей мужичок,свои три копейки вставил... хотя,кого они интересовали?! посмотрим,что "великие эксперты" будут говорить по окончании сезона.

      2
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