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    Рыбус: «Локомотив» едет в Германию только за тремя очками»

    Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке».

    Встреча пройдет сегодня в Гельзенкирхене. Начало – в 20:55 мск.

    «Знаем, что «Шальке» в прошедшие выходные проиграл в дерби. Наверняка они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от «Боруссии». Но и мы будем настроены запредельно.

    Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», — сказал Рыбус.

    Источник: «Известия»

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    11.12.2018 06:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 15:46

      Зависимость от "газпрома " обязывает Шальке сильно не напрягаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 11 декабря 2018, 08:32

      Как в Турцию?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 декабря 2018, 07:41

      Это вряд ли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Jesus_ > kykyi 11 декабря 2018, 11:32

      Зависть - это плохо, парни!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Jesus_ 11 декабря 2018, 12:29

      А кому я завидую ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Milaninho 11 декабря 2018, 07:20

      За тремя банками

      1
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