Рыбус: «Локомотив» едет в Германию только за тремя очками»

Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шальке».

Встреча пройдет сегодня в Гельзенкирхене. Начало – в 20:55 мск.

«Знаем, что «Шальке» в прошедшие выходные проиграл в дерби. Наверняка они выйдут на игру с нами с целью реабилитироваться за домашнее поражение от «Боруссии». Но и мы будем настроены запредельно.

Очень хотим попасть в Лигу Европы и едем в Германию только за тремя очками. Понимаем, что будет сложно, но мы на это способны», — сказал Рыбус.