Дзюба: «С введением VAR пропадут непонятные голы и решения»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба позитивно высказался о введении в РПЛ видеоповторов. Они должны появиться со следующего сезона.

«Это стопроцентно верное решение. Не будет непонятных голов, непонятных решений. Все будет честно. Говоря откровенно, в матче с Испанией, если бы не VAR, в нашу пользу не поставили бы пенальти никогда в жизни.

Когда к судье подбегают игроки сборной Испании и начинают доказывать, что там не было руки, я уверен, он их послушал бы. Они бы авторитетом задушили. А так как есть VAR, ребята, извините, даже если вы играете с русскими, пенальти должен быть», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Ранее о мероприятиях по введению VAR рассказал Александр Егоров.