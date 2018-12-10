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    Дзюба: «С введением VAR пропадут непонятные голы и решения»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба позитивно высказался о введении в РПЛ видеоповторов. Они должны появиться со следующего сезона.

    «Это стопроцентно верное решение. Не будет непонятных голов, непонятных решений. Все будет честно. Говоря откровенно, в матче с Испанией, если бы не VAR, в нашу пользу не поставили бы пенальти никогда в жизни.

    Когда к судье подбегают игроки сборной Испании и начинают доказывать, что там не было руки, я уверен, он их послушал бы. Они бы авторитетом задушили. А так как есть VAR, ребята, извините, даже если вы играете с русскими, пенальти должен быть», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».

    Ранее о мероприятиях по введению VAR рассказал Александр Егоров.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2018 23:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 11:57

      Да а как-же рука бога?!
      Все помнят знаменитый гол Марадоны..больше такого уже не будет!
      Ушла еще одна эпоха.

      1
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      Рейтинг: +7975

      Томик 11 декабря 2018, 11:14

      Куда денутся непонятные решения? Комиссия смотрела эпизод с Вернблумом раз 20 и, в итоге, "НЕ ХОТЕЛ". Хотя прекрасно было видно, что оглядывался и с размаха локтем бил соперника. Это так, для примера, что первым вспомнилось. Так что как захотят, так и увидят. Тем более во время матча, при дефиците времени. Или "Да, контакт был, но я считаю, что нападающий специально ждал касания, чтобы упасть, а защитник, в свою очередь, сделал всё, чтобы контакта избежать" - и ВСЁ. Этим фантазёрам судьям современным столько свободы трактовки дали, что иногда смешно просто. Могут пенальти, а могут и вторую жёлтую дать за аналогичный эпизод. И самое интересное, что всегда есть логическое обоснование. Хотя, конечно, поменьше будет ошибок с этой системой. Но вот разговоров меньше точно не станет).

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 11 декабря 2018, 10:01

      Конечно судьям будет проще принимать решение. Меньше будет разговоров о судейских ошибках.

      2
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      Рейтинг: +6358

      Добрый Бобер 11 декабря 2018, 09:43

      В смысле "даже если вы играете с русскими"? Что значит "даже"? Что за пренебрежение Отечеством?

      1
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      Рейтинг: +239

      nirita 11 декабря 2018, 05:29

      Тебя деревянного за симуляцию наконец-то будут выгонять.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 декабря 2018, 00:09

      ВАР безусловно необходим и поможет в спорных вопросах, но и его не надо идеализировать. В монитор смотрит главный судья, который и принимает единоличное решение. А он может трактовать увиденное в силу своих убеждений, представлений, знаний и трактовки правил.

      2
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 декабря 2018, 23:20

      Ох, Артёмка, как теперь пеналь будешь выпрашивать и падать в штрафной как шкаф? Я б на твоём месте не радовался.

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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Yev 11 декабря 2018, 00:26

      у тебя искривлённое состояние сознания, ты видишь то чего нет)))

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