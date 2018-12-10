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    • Егоров: «В рамках введения VAR судьи РПЛ пройдут специальные сборы и сдадут тесты»

    Егоров: «В рамках введения VAR судьи РПЛ пройдут специальные сборы и сдадут тесты»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, какие мероприятия планируются в рамках введения в нашем чемпионате видеоповторов. Зимой судьи пройдут подготовку.

    «Мы подготавливаемся для того, чтобы VAR был введен. Но нужно пройти несколько ступеней, чтобы нам дали разрешение. Необходимо пройти этапы обучения и сдать экзамены.

    Во время зимнего перерыва все арбитры Премьер-лиги пройдут специальные сборы по VAR и сдадут тесты. Только действующие судьи могут быть судьями, которые используются в VAR. Это требование ФИФА.

    В этом сезоне до девяти матчей пройдут с системой VAR. Все под эгидой РФС: это матчи на Кубок России и стыковые игры в чемпионате», – сказал Егоров в эфире «Матч ТВ».

    С весны VAR появится и в Лиге чемпионов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2018 22:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 11 декабря 2018, 08:12

      с вводом повторов кончится эра кодлы взято чеков. и тут до последнего тянут= одни игры с вар другие по старинке

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