Егоров: «В рамках введения VAR судьи РПЛ пройдут специальные сборы и сдадут тесты»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал, какие мероприятия планируются в рамках введения в нашем чемпионате видеоповторов. Зимой судьи пройдут подготовку.

«Мы подготавливаемся для того, чтобы VAR был введен. Но нужно пройти несколько ступеней, чтобы нам дали разрешение. Необходимо пройти этапы обучения и сдать экзамены.

Во время зимнего перерыва все арбитры Премьер-лиги пройдут специальные сборы по VAR и сдадут тесты. Только действующие судьи могут быть судьями, которые используются в VAR. Это требование ФИФА.

В этом сезоне до девяти матчей пройдут с системой VAR. Все под эгидой РФС: это матчи на Кубок России и стыковые игры в чемпионате», – сказал Егоров в эфире «Матч ТВ».

С весны VAR появится и в Лиге чемпионов.