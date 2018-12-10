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    • Прядкин: «Кубок «Матч Премьер» важен для продвижения нашего футбола»

    Прядкин: «Кубок «Матч Премьер» важен для продвижения нашего футбола»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин поговорил о важности январского товарищеского турнира между клубами чемпионата России. Речь идет о кубке «Матч Премьер», календарь которого уже известен.

    «Клубы давно обсуждали проведение интересного турнира во время зимнего перерыва в премьер-лиге. И Катар в последнее время всегда был одним из приоритетных вариантов в силу подходящего климата в этот период года и прекрасной инфраструктуры.

    Наши страны сейчас сблизились в том числе благодаря футболу — чемпионат мира в этой стране не за горами, и у нас было много контактов на различном уровне с целью укрепить наши футбольные связи. Мы также обсуждали этот проект и получили поддержку со стороны посла Катара в нашей стране. У турнира в Дохе много преимуществ. Для команд — это тренировочный сбор в хороших условиях.

    Для вещателя — возможность создать интересное спортивное событие в зимнюю паузу. Лиге турнир важен для продвижения нашего футбола и клубов за рубежом. Турнир будет интересен болельщикам и любителям футбола — участвуют очень хорошие команды, лидеры РПЛ», – сказал функционер.

    Турнир пройдет в Катаре.

    «Спартак», «Зенит» и «Локо» сыграют друг с другом в Катаре. Турнир придумал «Матч ТВ»

    Источник: РПЛ

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    10.12.2018 22:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +862

      Jack24 11 декабря 2018, 08:52

      Тряпкин, ты чего? тебе деньжат пообещали, хрень всякую несешь

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 10 декабря 2018, 22:55

      Никуда мы не двигаемся................Скорее деградируем.

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > starche 11 декабря 2018, 08:19

      Ведущие клубы деградируют,аутсайдеры подтягиваются.Перпектив в общем то нет,экономика падает ,население и дальше будет нищать,соответственно и клубам будет не заработать.

      0
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      Рейтинг: +3611

      Axe111 10 декабря 2018, 22:39

      АХААХАХААХАХХАХАХАХХА. ПРОДВИЖЕНИЕ В КАТАРЕ!!?!??!?!?!! НУ ПРОСТО МЕГА РАЗУМ!!!!!! РФС ТУПЫЕ ДЕБИЛЫ

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Axe111 11 декабря 2018, 08:22

      А что плохого,матчи будут интересны российскому зрителю,на запад продвигать пока что нечего.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 22:33

      Футбол в январе в исполнении наших команд только что вышедших из отпуска будет представлять собой мало приятное зрелище. Но будет поставлена очередная галочка в плодотворной работе РПЛ и РФС.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 23:26

      Здесь я с тобой не соглашусь, Рубик. Когда проводился зимний Кубок 1-го канала, довольно интересно было наблюдать. Правда справедливости ради нужно отметить, что там ещё принимали участие лучшие клубы Украины.
      А сейчас, так, тренировочный сбор со спаринг-партнёрами. Жаль, что не будет клубов хотя бы из, не знаю, кто там на нас ещё не зол, Беларусь, Казахстан, Армения..?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Bivaliy67 10 декабря 2018, 23:33

      Для справедливости надо вспомнить, что этот турнир проводился в Израиле и немного позже по числам в январе, а первый Кубок вначале февраля. Когда уже прошли сборы и тренировки по ОФП и мышечный тонус у футболистов присутствовал.

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      Рейтинг: +4625

      la verdad > Рубик Докоян 11 декабря 2018, 01:35

      Да у нас 95% матчей РПЛ - жалкое зрелище! У меня есть возможность каждые выходные смотреть кроме того, что показывает наше тв, ещё Бельгию, Голландию, Португалию, Мексику, Аргентину и МЛС Бывает, по шести каналам одновременно матчи идут. Но.... такого УГ как РПЛ нет нигде. Пешеходный футбол на снегу уже не популярен:)
      Товарняки РПЛ - то вообще для кого???

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Рубик Докоян 11 декабря 2018, 11:13

      Рубик джан, позже он проводился только лишь потому что до него был традиционный Кубок Содружества на крытых площадках Москвы или Санкт-Петербурга. Только и всего...
      А для восстановления ОФП и проработки мышечного тонуса профессиональному спортсмену должно быть достаточно и 2-х недель, которые у них и есть после выхода из почти месячного отпуска.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Bivaliy67 11 декабря 2018, 11:19

      На западе предсезонка обычно 2-3 недели.Да и в отпуске профессионалы не запускают себя.

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