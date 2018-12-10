Прядкин: «Кубок «Матч Премьер» важен для продвижения нашего футбола»

Президент РПЛ Сергей Прядкин поговорил о важности январского товарищеского турнира между клубами чемпионата России. Речь идет о кубке «Матч Премьер», календарь которого уже известен.

«Клубы давно обсуждали проведение интересного турнира во время зимнего перерыва в премьер-лиге. И Катар в последнее время всегда был одним из приоритетных вариантов в силу подходящего климата в этот период года и прекрасной инфраструктуры.

Наши страны сейчас сблизились в том числе благодаря футболу — чемпионат мира в этой стране не за горами, и у нас было много контактов на различном уровне с целью укрепить наши футбольные связи. Мы также обсуждали этот проект и получили поддержку со стороны посла Катара в нашей стране. У турнира в Дохе много преимуществ. Для команд — это тренировочный сбор в хороших условиях.

Для вещателя — возможность создать интересное спортивное событие в зимнюю паузу. Лиге турнир важен для продвижения нашего футбола и клубов за рубежом. Турнир будет интересен болельщикам и любителям футбола — участвуют очень хорошие команды, лидеры РПЛ», – сказал функционер.

Турнир пройдет в Катаре.

«Спартак», «Зенит» и «Локо» сыграют друг с другом в Катаре. Турнир придумал «Матч ТВ»