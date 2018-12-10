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    • Рианчо: «В Вильярреале все для «Спартака» должно сложиться положительно. Буду болеть за россиян, это моя команда»

    Рианчо: «В Вильярреале все для «Спартака» должно сложиться положительно. Буду болеть за россиян, это моя команда»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых в шестом туре группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». Россиянам необходимо побеждать.

    — Как оцените шансы команд?

    — Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.

    — За кого Вы будете переживать?

    — За «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.

    Источник: Sport24

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    10.12.2018 22:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +799

      амани 13 декабря 2018, 20:42

      такой Вильярреал нужно побеждать, а иначе зачем играть в футбол..порадуйте не много Спартак! А-то одни сплетни читаем тут......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3438

      violator20 11 декабря 2018, 00:11

      За это спасибо Рианчо, шансов конечно мало, но надежда умирает последней..........

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 декабря 2018, 00:08

      С детства за "Спартак"!

      0
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      Рейтинг: +21292

      derrik2000 10 декабря 2018, 23:34

      А я не буду иронизировать.
      Человек пожелал Спартаку успехов в игре с Вильярреалом.
      И что в этом плохого?
      Благодарю всех, кто желает в этом наитруднейшем и очень важном для становления НОВОГО Спартака матче НАМ победы !

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 декабря 2018, 22:47

      да подарите ему футболку на память о своём участии и он успокоится

      1
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      Рейтинг: +876

      movie 10 декабря 2018, 22:13

      видали? это его команда. тьфу-тьфу

      3
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      Рейтинг: +33712

      oyabun 10 декабря 2018, 22:11

      Мужик реально более за Спартак. Уважение!

      6
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