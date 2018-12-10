Рианчо: «В Вильярреале все для «Спартака» должно сложиться положительно. Буду болеть за россиян, это моя команда»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился ожиданиями от матча красно-белых в шестом туре группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала». Россиянам необходимо побеждать.

— Как оцените шансы команд?

— Безусловно, у «Спартака» есть шанс победить. Команда неплохо выглядит в Лиге Европы, сыграла вничью с «Вильярреалом» в Москве. Все должно сложиться для москвичей положительно. «Спартак» не имеет права проигрывать, но и испанцам нужно рвать жилы, чтобы победить. Точно могу сказать, что мы увидим атакующий футбол.

— За кого Вы будете переживать?

— За «Спартак», конечно! Это моя команда, я ее тренировал. И она навсегда останется у меня в сердце.