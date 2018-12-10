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    • Комбаров готовится к «Вильярреалу» по индивидуальной программе

    Комбаров готовится к «Вильярреалу» по индивидуальной программе

    Футболисты «Спартака» получили выходной после вчерашнего перелета в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала».

    Тем не менее, два футболиста тренировались по индивидуальной программе. Дмитрий Комбаров занимался в тренажерном зале, а Артем Тимофеев работал на поле под руководством физиотерапевта.

    Завтра красно-белые проведут тренировку в полном составе.

    Матч «Вильярреал» – «Спартак» состоится 13 декабря. Начало – в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    10.12.2018 18:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 21:06

      Замена ему найдется.

      2
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 10 декабря 2018, 20:26

      Главное, чтобы с пользой для дела!

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 10 декабря 2018, 20:23

      Вместо Тимофеева , к сожалению, реально поставить некого, эксперимент с Поповым в матче с Анжи был неудачным. Ну а Комбаров пусть лучше отдохнет, Мельгарехо на этой позиции как-то поинтереснее смотрится, уже играл при Каррере.

      2
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      ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun > violator20 10 декабря 2018, 22:05

      Беда в том что и Тимофеев на этой позиции ужасен.

      1
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      Рейтинг: +3438

      violator20 > oyabun 10 декабря 2018, 22:51

      Совершенно согласен, но Зоба и Фернандо травмированы. Придется Кононову решать проблему опорника, Глушакова ставить однозначно, альтернативы нет и в пару ему либо Тимофеева и получать опять обрезы от него, либо очередной эксперимент.

      1
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      Рейтинг: +2115

      upiter622 10 декабря 2018, 20:07

      Надо же,по индивидуальной программе,гонять мячик на компьютере чтоль?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +33712

      oyabun 10 декабря 2018, 19:01

      Дима, не стоит себя утруждать, готовься, восстанавливайся не спеша. Команда прекрасно себя чувствует и без вашей персоны.

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