Комбаров готовится к «Вильярреалу» по индивидуальной программе

Футболисты «Спартака» получили выходной после вчерашнего перелета в Испанию на матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы против «Вильярреала».

Тем не менее, два футболиста тренировались по индивидуальной программе. Дмитрий Комбаров занимался в тренажерном зале, а Артем Тимофеев работал на поле под руководством физиотерапевта.

Завтра красно-белые проведут тренировку в полном составе.

Матч «Вильярреал» – «Спартак» состоится 13 декабря. Начало – в 20:55 по московскому времени.