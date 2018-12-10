Думбия, Кангва и Джорджевич выйдут с первых минут матча «Ахмат» – «Арсенал»

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Арсенала» на заключительный матч 17-го тура чемпионата России.

Встреча пройдет сегодня в Грозном. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Бериша, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.

Запасные: Гудиев, Родолфо, Плиев, Мусалов, Кадыров, Садулаев, Харин, Мбенг, Балай.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григилава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Ивакин, Аджоев, Ожегович.

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