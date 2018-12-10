Роналду: «Двери в «Ювентусе» отрыты для всех хороших игроков. Марсело – один из них»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что будет рад видеть в команде защитника «Реала» Марсело.

Ранее появились слухи, что бразилец может перейти в туринский клуб.

«Я видел в газетах, что вы говорили о нескольких игроках для «Ювентуса» – Марсело, Бэйле, Хамесе Родригесе, Асенсио... Но здесь уже есть великие чемпионы. «Ювентусу» не нужны другие игроки.

У нас качественный и очень вариативный состав, нам никто не нужен. Да, конечно же, вы должны поговорить с президентом, но я доволен тем, как «Ювентус» выглядит сейчас.

Я не знаю, что произойдет в будущем и приедет ли Марсело. Он сильный игрок, но я не знаю о возможном трансфере. В любом случае, мы открываем двери для всех хороших футболистов. Марсело – один из них», – сказал Роналду.