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    • Роналду: «Двери в «Ювентусе» отрыты для всех хороших игроков. Марсело – один из них»

    Роналду: «Двери в «Ювентусе» отрыты для всех хороших игроков. Марсело – один из них»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что будет рад видеть в команде защитника «Реала» Марсело.

    Ранее появились слухи, что бразилец может перейти в туринский клуб.

    «Я видел в газетах, что вы говорили о нескольких игроках для «Ювентуса» – Марсело, Бэйле, Хамесе Родригесе, Асенсио... Но здесь уже есть великие чемпионы. «Ювентусу» не нужны другие игроки.

    У нас качественный и очень вариативный состав, нам никто не нужен. Да, конечно же, вы должны поговорить с президентом, но я доволен тем, как «Ювентус» выглядит сейчас.

    Я не знаю, что произойдет в будущем и приедет ли Марсело. Он сильный игрок, но я не знаю о возможном трансфере. В любом случае, мы открываем двери для всех хороших футболистов. Марсело – один из них», – сказал Роналду.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    10.12.2018 15:14
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