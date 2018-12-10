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    • Дзюба: «Для меня повязка капитана сборной – огромная честь и груз ответственности. Но это приятная ноша»

    Дзюба: «Для меня повязка капитана сборной – огромная честь и груз ответственности. Но это приятная ноша»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к роли капитана национальной команды. 30-летний форвард получил повязку после того, как завершил международную карьеру голкипер Игорь Акинфеев.

    «После чемпионата мира вижу, что много детей пошло в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов.

    Как отреагировал на получение капитанской повязки? После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой… Для меня эта повязка – огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша. Если честно, даже никогда не думал, что буду капитаном», – сказал Дзюба.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.12.2018 14:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 декабря 2018, 16:38

      Приятно слышать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8203

      nik55 10 декабря 2018, 15:43

      смотри не надорвись----а в сборной по карманам не шаришь ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6257

      subbotaspartak 10 декабря 2018, 14:37

      Прям как служба в вооружённых силах,
      В ЦСКА послужить не в силах?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 10 декабря 2018, 14:22

      Главное чтобы она не стала для тебя непосильной ношей!
      Удачи тебе и сборной Артёмка!

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