Дзюба: «Для меня повязка капитана сборной – огромная честь и груз ответственности. Но это приятная ноша»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал о своем отношении к роли капитана национальной команды. 30-летний форвард получил повязку после того, как завершил международную карьеру голкипер Игорь Акинфеев.

«После чемпионата мира вижу, что много детей пошло в футбол играть в спортивные школы, часто встречаю людей на улице, которые мне говорят спасибо за это. Часто даже вижу, что многие детишки используют мой коронный жест празднования голов.

Как отреагировал на получение капитанской повязки? После ухода Акинфеева стало понятно, что будет назначен новый. Черчесов сначала мне лично об этом сказал, а потом на собрании объявил об этом перед всей командой… Для меня эта повязка – огромная честь и определенный груз ответственности, но это приятная ноша. Если честно, даже никогда не думал, что буду капитаном», – сказал Дзюба.