Хеведес: «Я оказался в замечательной команде, у которой огромный потенциал. Именно это я и искал»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, почему он выбрал для продолжения карьеры московский клуб, и об адаптации к РПЛ.

Немец перешел в стан железнодорожников этим летом. Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до июня 2022 года.

«Предыдущий сезон я провел в «Ювентусе», что было очень интересно и познавательно, но, к сожалению, меня преследовали травмы. Затем я стал искать новое испытание. «Локомотив» выиграл чемпионат России и получил путевку в Лигу чемпионов.

Это амбициозный клуб, который хочет регулярно выступать на международном уровне и снова стать чемпионом. Я оказался в замечательной команде, у которой огромный потенциал. Именно это я и искал.

Насколько легко было адаптироваться к стилю «Локомотива»? Всегда нужно время, чтобы привыкнуть к манере игры новой команды. И тут совсем не важно, едешь ли ты из клуба в сборную или переходишь из одного клуба в другой. Время необходимо всегда, и я здесь не исключение. Поэтому я поначалу и не выходил на поле. Мне нужно было поймать свой ритм, но сейчас я уже освоился в «Локомотиве» и хорошо знаком с российским первенством. Чувствую себя уверенно и получаю игровую практику.

Поначалу было трудно. Я оказался в совершенно новой стране, которая заметно отличается от западной Европы. Тут другой язык, другой алфавит... Но я знал, что так будет, именно такое приключение мне и было нужно. Но опять же, нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. У меня все получилось. В команде меня приняли очень тепло. Так что я хорошо себя чувствую. Наверное, это видно и по моим действиям на поле», – сказал Хеведес.