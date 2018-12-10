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    • Хеведес: «Я оказался в замечательной команде, у которой огромный потенциал. Именно это я и искал»

    Хеведес: «Я оказался в замечательной команде, у которой огромный потенциал. Именно это я и искал»

    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес рассказал, почему он выбрал для продолжения карьеры московский клуб, и об адаптации к РПЛ.

    Немец перешел в стан железнодорожников этим летом. Контракт 30-летнего футболиста рассчитан до июня 2022 года.

    «Предыдущий сезон я провел в «Ювентусе», что было очень интересно и познавательно, но, к сожалению, меня преследовали травмы. Затем я стал искать новое испытание. «Локомотив» выиграл чемпионат России и получил путевку в Лигу чемпионов.

    Это амбициозный клуб, который хочет регулярно выступать на международном уровне и снова стать чемпионом. Я оказался в замечательной команде, у которой огромный потенциал. Именно это я и искал.

    Насколько легко было адаптироваться к стилю «Локомотива»? Всегда нужно время, чтобы привыкнуть к манере игры новой команды. И тут совсем не важно, едешь ли ты из клуба в сборную или переходишь из одного клуба в другой. Время необходимо всегда, и я здесь не исключение. Поэтому я поначалу и не выходил на поле. Мне нужно было поймать свой ритм, но сейчас я уже освоился в «Локомотиве» и хорошо знаком с российским первенством. Чувствую себя уверенно и получаю игровую практику.

    Поначалу было трудно. Я оказался в совершенно новой стране, которая заметно отличается от западной Европы. Тут другой язык, другой алфавит... Но я знал, что так будет, именно такое приключение мне и было нужно. Но опять же, нужно время, чтобы ко всему привыкнуть. У меня все получилось. В команде меня приняли очень тепло. Так что я хорошо себя чувствую. Наверное, это видно и по моим действиям на поле», – сказал Хеведес.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    10.12.2018 13:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +814

      Алекс636363 10 декабря 2018, 21:45

      Это он прикололся? До того был в шоке, что нет плана на игру за два дня до нее.

      0
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      Рейтинг: +887

      sined1951 10 декабря 2018, 14:37

      Хорошо, что вы такой позитивный! Пенали только больше не "привозите".

      1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 декабря 2018, 13:53

      Ступай зимой в Зенит..
      В команде тоже примут.И тепло.
      Тепло там в общем -то даже на поле.
      куда вообще не надо выходить...

      0
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      Рейтинг: +27

      Jesus_ > Алехсбургер. 10 декабря 2018, 14:08

      Сам понял, че сказал?

      1
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