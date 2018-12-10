Президент киевского «Динамо»: «Все украинские болельщики должны прийти на «Олимпийский» и поддержать «Шахтер»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис обратился к футбольным болельщикам столицы Украины, призвав их прийти и поддержать донецкий «Шахтер» в матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Игра должна была пройти в Харькове, но из-за введения в этой области военного положения УЕФА попросил «Динамо» разрешить провести ее на стадионе «Олимпийский», на что киевляне ответили согласием.

«Мы осознанно пошли на этот шаг, отталкиваясь, прежде всего, от того, что «Шахтер» – это украинская команда. Да, безусловно, состояние поля на следующий день после проведения поединка «Шахтер» – «Лион» будет не самым лучшим, но, с другой стороны, мы ведь всe-таки уже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы. «Шахтер» же свою задачу по выходу из группы пока не решил – это «горнякам» предстоит сделать именно в поединке с «Лионом». Поэтому считаю, что и все украинские болельщики, и вообще все те, кто связывает себя с футболом, должны прийти на «Олимпийский» не только в четверг, но и в среду, и поддержать нашу украинскую команду.

Это моe мнение. Считаю, что каждый украинский болельщик всегда должен поддерживать на европейской арене любую украинскую команду. И ради престижа Украины, и ради рейтинга наших клубов», – цитирует Суркиса Dynamo.kiev.ua.

Матч «Шахтер» – «Лион» состоится в среду, 12 декабря.