Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе. Он обиделся и вышел из зала

    Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе. Он обиделся и вышел из зала

    Бывший тренер и президент владикавказского «Спартака», а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев посетил турнир по борьбе в столице Северной Осетии.

    Как сообщает журналист Батраз Тигиев, объявление диктора о присутствии Газзаева на соревновании зрители встретили свистом. Это обидело тренера, и он покинул зал.

    Газзаев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1991 и с 1994 по 1999 год. С 2011 по 2014 год занимал в клубе должность президента.

    Источник: Твиттер Батраза Тигиева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2018 09:08
    Рекомендуем
    Комментарии39
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      Леший88 10 декабря 2018, 14:59

      Корреспондент на прямой линии с путиным дает микрофон газзаеву, чтоб тот задал вопрос. Газзаев (после долгой, хвалебной речи о заслугах путина в спортивной отрасли страны): "Я вам хочу пожелать, владимвладимыч, крепкого здоровья". Корреспондент: "А в чем ваш вопрос?". Газзаев: "Вопрос в том, чтоб господь Бог вас охранял, чтоб святой Георгий сопутствовал вам во всех начинаниях, а Николай чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу, спасибо!" Ни добавить, ни убавить...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3611

      Axe111 10 декабря 2018, 13:14

      Жаль что говном не закидали

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 10 декабря 2018, 12:34

      Не "Спартак",а "Аланию". А уже после 00-х "Спартак-Аланию"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4951

      polt 10 декабря 2018, 11:55

      Хорошо бы еще закидали яйцами или помидорами.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 декабря 2018, 11:52

      Жители Северной Осетии помнят о трагедии в Беслане. Женщины Беслана каждый год выходят 1 сентября на траурные мероприятия в футболках с надписями " Путин-убийца". И когда во Владикавказ приезжает один из главных жополизов Путина-реакция прогнозируемая. Освистали не только Газзаева.
      А Газзаеву теперь вечно жить с этим позором, не отмоется.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > kykyi 10 декабря 2018, 12:58

      Извините, а как террористические акты связаны с неуважением осетинского народа к Газаеву? Тут скорее дело в том, как при нем утонул футбольный клуб.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Nesterenko 10 декабря 2018, 13:11

      Если осетины (и не одни они) до сих пор считают Путина виновным в гибели сотен детей в Беслане. а к ним приезжат человек. который "лижет зад" Путину. Как вы думаете, они его освистали за Футбольный клуб или все же они его просто презирают за лизоблюдство и за неуважение к памяти своих детей?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > kykyi 10 декабря 2018, 14:13

      Расскажите поподробней в чем тогда была Путина? Я просто детально этот теракт не изучал, помню только краткое содержание случившегося.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Nesterenko 10 декабря 2018, 15:00

      Гугл в помощь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > kykyi 10 декабря 2018, 17:11

      Да что этот Гугл? Тем более о политике, там не то что двоякие, там десяти двоякие мнения пишутся людей. Сейчас даже про историю войн пишут много разных версий. Тем более людей кто против нынешней политики России дофига и больше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Nesterenko 10 декабря 2018, 17:37

      Там осетины сами и виноваты,целый взвод вооружённых боевиков проехал за взятки через несколько блок-постов,без денег там мышь не проскочит,а до этого месяц жили в осетинском селе.А как чеченские боевики попадали в Грузию во время чеченских войн,не через Осетию ли.А что они от Путина хотели? Единственный путь борьбы с терроризмом не уступать их требованиям.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > александр п 10 декабря 2018, 23:15

      Ну вот человек написал что виноват в терроризме Путин, решил спросить почему. Ну мое мнение, что виноваты наши руководители страны 90-х годов, которые решили повоевать с Чечней и таким образом подлили не мало масла в огонь. Но в очередной раз обвинять во всем Путина - это уже в какое то зомбирование людей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 декабря 2018, 11:17

      Валерий Георгиевич! Полагаю, что тут дело не в спорте... :-(((

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 10 декабря 2018, 11:13

      Газзаев тренировал Аланию, никак не Спартак. Вот чё свиноферму то пиарить лишний раз?)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 > Shotlandets86 10 декабря 2018, 11:16

      1940—1971, 1972—1994, 2006, с 2016 — «Спартак»
      1972 — «Автомобилист»
      1996—2002, 2004—2005, 2007—2016 — «Алания»
      1995—1996, 2003 — «Спартак-Алания»
      частично только обманули)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > 10 декабря 2018, 17:12

      Что, правда глаза режет, крючкохвостый?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 10 декабря 2018, 11:09

      Не всем нравиться когда мужик, лижет задницу другому мужику.

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Патронташ 10 декабря 2018, 12:10

      Попу полизать руководству, это в характере Г.В.Газзаева.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +203

      Deniskl 10 декабря 2018, 11:07

      Как Спартак? Он же ЦСКА тренировал!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 11:02

      Не смотря на то что земляк.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 10 декабря 2018, 17:05

      Тут -землячество..
      Там-кланы...
      нам,Саша,не понять такого..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 