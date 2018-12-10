Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе. Он обиделся и вышел из зала

Корреспондент на прямой линии с путиным дает микрофон газзаеву, чтоб тот задал вопрос. Газзаев (после долгой, хвалебной речи о заслугах путина в спортивной отрасли страны): "Я вам хочу пожелать, владимвладимыч, крепкого здоровья". Корреспондент: "А в чем ваш вопрос?". Газзаев: "Вопрос в том, чтоб господь Бог вас охранял, чтоб святой Георгий сопутствовал вам во всех начинаниях, а Николай чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу, спасибо!" Ни добавить, ни убавить...
Бывший тренер и президент владикавказского «Спартака», а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев посетил турнир по борьбе в столице Северной Осетии.
Как сообщает журналист Батраз Тигиев, объявление диктора о присутствии Газзаева на соревновании зрители встретили свистом. Это обидело тренера, и он покинул зал.
Газзаев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1991 и с 1994 по 1999 год. С 2011 по 2014 год занимал в клубе должность президента.