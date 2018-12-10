Семак: «Зенит» идет на первом месте в РПЛ и Лиге Европы. Оценки не мне давать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление петербургского клуба в первой части этого сезона.

– Какую оценку вы поставили бы себе за первую половину сезона?

– Команда идет на первом месте и в чемпионате, и в группе Лиги Европы. А оценки не мне давать. Где-то мы могли сыграть лучше. У нас были хорошие матчи и не очень хорошие.

На данный момент «Зенит» набрал в РПЛ 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу.

«Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший