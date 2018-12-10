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    • Семак: «Зенит» идет на первом месте в РПЛ и Лиге Европы. Оценки не мне давать»

    Семак: «Зенит» идет на первом месте в РПЛ и Лиге Европы. Оценки не мне давать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выступление петербургского клуба в первой части этого сезона.

    – Какую оценку вы поставили бы себе за первую половину сезона?

    – Команда идет на первом месте и в чемпионате, и в группе Лиги Европы. А оценки не мне давать. Где-то мы могли сыграть лучше. У нас были хорошие матчи и не очень хорошие.

    На данный момент «Зенит» набрал в РПЛ 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу.

    «Зенит» долго лидирует. Но по цифрам он совсем не лучший

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.12.2018 06:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 10 декабря 2018, 10:40

      С таким составом должен быть существенный отрыв. Один бюджет команды говорит сам за себя.

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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 10 декабря 2018, 10:39

      Семак откровенно слабоват как тренер да он играл неплохо был хорошим капитаном и как человек он тоже симпатизирует но тренерство это не его он бы мог хорошо зарекомендовать себя как организатор на футбольном поприще

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Garrincha58 10 декабря 2018, 11:45

      Проблема в том, что Семак пришел в команду, которую он не набирал. На мой взгляд, Семак ещё не нашел оптимальный вариант состава игроков. Эрнани не находит своего места на поле, Маркизио не впечатляет, Шатов откровенно сдал.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 декабря 2018, 08:19

      Не мне давать оценки, но по-моему, Зенит уже не идет на первом месте, а ползет. Игра ужасна и он держится на первом месте, только за счет набранных очков на старте, когда команда прилично оторвалась от преследователей. Перед перерывом очковый запас исчез и только осечка Краснодара позволила Зениту остаться на первом месте. Не знаю, чья в этом вина, но , не в обиду будет сказано, Сергей Семак пока или не смог достучаться до сознания игроков, или еще сам не созрел тренировать такой клуб. Иметь в наличии самый качественный состав в РПЛ и не показывать игры, это уже заставляет задуматься о причинах такого выступления.

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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > Т34 10 декабря 2018, 09:00

      Так часто бывает, что команда держится на первом месте, только за счет набранных очков на старте. Вопрос лишь в том, хватит ли силенок доползти до финиша играя на 2 фронта? Последние наши чемпионы откровенно сливали всё, что можно было слить.

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