Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на зимнее трансферное окно и прокомментировал информацию о возможном уходе Леандро Паредеса и Бранислава Ивановича из клуба.

«То, что зачастую появляется в прессе, кроме улыбки ничего не вызывает. Иногда такая чушь, что даже непонятно откуда берется.

Что касается Паредеса и Ивановича, то ни слухов, ни официальной информации нет. Они такие же игроки команды, как и все остальные.

Что касается тех, кто останется или может уйти на какое-то время, будем обсуждать отдельно по каждому игроку. Никого не собираемся удерживать. Если будет возможность усилить ту или иную позицию, мы этим тоже будем пользоваться», – сказал Семак.