Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Семак – о зимнем трансферном окне: «Никого не собираемся удерживать»

    Семак – о зимнем трансферном окне: «Никого не собираемся удерживать»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах на зимнее трансферное окно и прокомментировал информацию о возможном уходе Леандро Паредеса и Бранислава Ивановича из клуба.

    «То, что зачастую появляется в прессе, кроме улыбки ничего не вызывает. Иногда такая чушь, что даже непонятно откуда берется.

    Что касается Паредеса и Ивановича, то ни слухов, ни официальной информации нет. Они такие же игроки команды, как и все остальные.

    Что касается тех, кто останется или может уйти на какое-то время, будем обсуждать отдельно по каждому игроку. Никого не собираемся удерживать. Если будет возможность усилить ту или иную позицию, мы этим тоже будем пользоваться», – сказал Семак.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.12.2018 00:16
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Ментор 10 декабря 2018, 15:22

      А что кто то сам может уйти? Зачем ему это надо?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 10 декабря 2018, 11:12

      Если честно, Кокоры не хватает! Надо кого-то брать в нападение

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 10 декабря 2018, 09:36

      Удерживать не надо. Но от лишних игроков надо освобождаться. С появлением Кокорина игра может преобразится.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4127

      Kollljan 10 декабря 2018, 07:14

      Надо избавляться от наследия Манчини.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Kollljan 10 декабря 2018, 18:09

      Мамана,Дриуси и Паредес -перспективные игроки,если избавляться то только за хорошие деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      kolyaschukin 10 декабря 2018, 05:28

      Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://xx.org.ua/nefedov

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 декабря 2018, 02:22

      болотного только держите парень рубаха ему всё по плечу

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 10 декабря 2018, 00:29

      и правильно насильно мил не будешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:28

      Удерживать не надо, а продавать и отдавать в аренду есть кого как и усиливаться по позициям. ЦЗ, крайние защитники и умного пасующего середину поля.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > Рубик Докоян 10 декабря 2018, 00:55

      И напа ..вместо Кокоши..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Путник 13 10 декабря 2018, 01:29

      Вернётся по весне и будет играть.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +728

      GammiD > Путник 13 10 декабря 2018, 09:27

      К весне откинется я думаю, по удо)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 