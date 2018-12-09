Живоглядов – о возможном уходе из «Уфы»: «Все вопросы к руководству»

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал выступление команды в первой части сезона-2018/19 и ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к футболисту.

– Для «Уфы» первая часть сезона выдалась неудачной?

– Почему? Мы выступали в Лиге Европы. Для нас это был пока наивысший уровень. Так что позитивно сезон начался. Весной будем набирать ход.

– Вас куда только не отправляют СМИ. Что можете сказать на этот счет?

– Все вопросы к руководству. Всю информацию получаю также из СМИ.