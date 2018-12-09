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    • Живоглядов – о возможном уходе из «Уфы»: «Все вопросы к руководству»

    Живоглядов – о возможном уходе из «Уфы»: «Все вопросы к руководству»

    Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал выступление команды в первой части сезона-2018/19 и ответил на вопрос о возможном уходе из клуба. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к футболисту.

    – Для «Уфы» первая часть сезона выдалась неудачной?

    – Почему? Мы выступали в Лиге Европы. Для нас это был пока наивысший уровень. Так что позитивно сезон начался. Весной будем набирать ход.

    – Вас куда только не отправляют СМИ. Что можете сказать на этот счет?

    – Все вопросы к руководству. Всю информацию получаю также из СМИ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2018 22:27
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