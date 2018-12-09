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    • Семак – об игре с «Рубином»: «Во втором матче подряд пропускаем такие курьезные мячи»

    Семак – об игре с «Рубином»: «Во втором матче подряд пропускаем такие курьезные мячи»

    Главный тренер«Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

    «В первом тайме не хватало остроты в атаке. Что касается обороны, прекрасно понимали, что «Рубин» будет ждать нашей ошибки и надеяться на стандарты. После одного из таких угловых пропустили мяч. Но один пропущенный мяч – ничего страшного, должны были больше забивать.

    Во втором тайме играли хорошо, создавали много моментов, должны были забивать больше соперников, а в итоге еще раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму голу. Будем разбираться, это несогласованность в действиях защитника и вратаря. Во втором матче подряд пропускаем такие курьезные мячи», – сказал Семак.

    «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил состав

    Зенит – Рубин. 0:2. Дубль Сорокина, Российская Премьер-Лига, 17 тур 09.12.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.12.2018 22:05
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    Комментарии15
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      Рейтинг: -9

      kolyaschukin 10 декабря 2018, 05:28

      вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://shortly.be/miopres

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 декабря 2018, 00:34

      Пришло время назначить виновных.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 10 декабря 2018, 00:13

      Стиль - "Пинай на Дзюбу" без Дзюбы не работает.)

      1
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      Рейтинг: +1460

      Mariner 9 декабря 2018, 23:50

      Богданыч, а не стыдно на команду скидывать свои косяки? Это в том сезоне было не понятно, почему команда сливала, а тут всё ясно - это твои косяки. Ты чего, решил обмануть вселенную выставляя такие дебильные расстановки? Если бы не эти эксперименты с составом ушли бы на перерыв с крепеньким отрывом, но нет, нужно было продолжить... Я замечу, что в почти всех проигрышах этого сезона, в том числе и в ЛЕ, Семак экспериментировал с расстановками.

      З.Ы. Не нужно изобретать велосипед блин. Всё и так есть. Да, нынешний состав слаб, но его вполне хватает, чтоб взять ЧР и достойно сыграть в ЛЕ, просто не нужно выёживаться. Схема с тремя защитниками - это когда они молодые, задорные и на кураже, тогда да, прокатит, и то, если до этого такую схему долго и упорно наигрывали. А с пенсионерами аля Иваныч и Анюк - это заведомо проигрыш. Все блин это понимают, кроме Семака! За 17 игр наша команда пропустила 17 мячей, и из них 6 в последних двух матчах с днорями, которые каждый забитый празднуют, как новый год! Задумайся уже, экспериментатор хренов!

      1
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      Рейтинг: +67996

      portero 9 декабря 2018, 23:29

      Семак показывает ,что пока он ноль как и его 11 тренеров Тимощук и прочее.. молодежь хоть посмотри в ЛЕ , ученик а не тренер

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 23:18

      Ну так по мне и состав курьёзный выходит в основе, да ещё с тремя ЦЗ один из которых "двухметровый" Анюков...

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 22:53

      Неубедительно.Растерянно.

      1
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 22:53

      Особенно второй гол. Несогласованность защитника и вратаря.

      5
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      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 9 декабря 2018, 22:17

      А нехер ставить 5 защей и пол состава распихивать не по своим позициям. Глядишь правый защитник Анюков игравший в центре при 5-и защитниках и не затупил бы с вратарём

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 9 декабря 2018, 22:12

      Не верю в приметы, но.... После того, Семак ляпнул от имени команды, что поддерживает подозреваемых в преступлении, последовали проигрыши.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > +50/-50 9 декабря 2018, 22:14

      Многие поддерживают ..и что с того ..чушь..Нет смысла футболистов держать в тюрьме ..они не представляют опасности для общества..

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Путник 13 9 декабря 2018, 22:35

      Ага! Только третий попавшийся им в тот злополучный день мог стать трупом! Ему просто повезло, что после кафе их по домам развезли...

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Путник 13 9 декабря 2018, 22:54

      Отсидят положенное по суду и выйдут.Ни в ГК,ни в УК указаний особых про "футболистов" нет.

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