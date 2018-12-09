Главный тренер«Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 17-го тура РПЛ против «Рубина» (1:2).

«В первом тайме не хватало остроты в атаке. Что касается обороны, прекрасно понимали, что «Рубин» будет ждать нашей ошибки и надеяться на стандарты. После одного из таких угловых пропустили мяч. Но один пропущенный мяч – ничего страшного, должны были больше забивать.

Во втором тайме играли хорошо, создавали много моментов, должны были забивать больше соперников, а в итоге еще раз ошиблись у своих ворот, что привело ко второму голу. Будем разбираться, это несогласованность в действиях защитника и вратаря. Во втором матче подряд пропускаем такие курьезные мячи», – сказал Семак.

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Зенит – Рубин. 0:2. Дубль Сорокина, Российская Премьер-Лига, 17 тур 09.12.2018 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube.