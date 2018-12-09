Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Бистрович: «Нам нечего терять. Будем умирать на поле в матче с «Реалом»

    Бистрович: «Нам нечего терять. Будем умирать на поле в матче с «Реалом»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал резульат матча 17-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1) и поделился ожиданями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдет в среду, 12 декабря.

    – Кристи, команда провела два абсолютно разных тайма с «Енисеем»…

    – Да, в первой половине встречи у нас было много моментов. Мы могли повести в счете 3:0 или 4:0 и после этого играть более спокойно. Но не забили эти голы, что и привело к такой ситуации во втором тайме.

    – Что же случилось? Недооценили соперника?

    – Нет, я так не думаю. Недооценки не было. Мы знали, что «Енисей» может быть опасен, если мы дадим ему играть. Но, повторюсь, нам нужно было забивать еще и «заканчивать» этот матч раньше.

    – Теперь красно-синие отправятся в Мадрид. Твои ожидания от предстоящего матча.

    – Мы приложим все силы, чтобы победить. Нам нечего терять, поэтому настрой – завершить год на хорошей ноте. Будем умирать на поле!

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2018 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25055

      bset 10 декабря 2018, 09:58

      Все уже потеряли, увы... Приятная победа над Реалам, но по факту лучше бы Викторию обыграли вместо Реала... Хочется верить, конечно. Но в любом случае виноваты будут сами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 10 декабря 2018, 06:28

      Не верю - говорил Станиславский. Шансов нет, а громкие заявления ни к чему. Группа проиграна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 10 декабря 2018, 06:22

      Дорога ложка к обеду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 декабря 2018, 05:07

      Нужно было умирать в матче с Викторией.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 10 декабря 2018, 00:39

      настрой хороший, не перегорели бы только...удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      CSKA57 9 декабря 2018, 23:40

      Терять есть что! За это и надо постараться!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      ZIDAN06 9 декабря 2018, 22:01

      Умирать не надо, а нужно выходить и сражаться за победу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 декабря 2018, 21:40

      Ну судьбу "Варяга" ещё повторить сможете-достойно погибнуть,а вот "Стерегущего"-вряд ли!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 