Бистрович: «Нам нечего терять. Будем умирать на поле в матче с «Реалом»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал резульат матча 17-го тура РПЛ с «Енисеем» (2:1) и поделился ожиданями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдет в среду, 12 декабря.

– Кристи, команда провела два абсолютно разных тайма с «Енисеем»…

– Да, в первой половине встречи у нас было много моментов. Мы могли повести в счете 3:0 или 4:0 и после этого играть более спокойно. Но не забили эти голы, что и привело к такой ситуации во втором тайме.

– Что же случилось? Недооценили соперника?

– Нет, я так не думаю. Недооценки не было. Мы знали, что «Енисей» может быть опасен, если мы дадим ему играть. Но, повторюсь, нам нужно было забивать еще и «заканчивать» этот матч раньше.

– Теперь красно-синие отправятся в Мадрид. Твои ожидания от предстоящего матча.

– Мы приложим все силы, чтобы победить. Нам нечего терять, поэтому настрой – завершить год на хорошей ноте. Будем умирать на поле!