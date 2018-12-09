Дембеле проспал и опоздал на два часа на тренировку «Барселоны». Вчера он забил «Эспаньолу»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на два часа опоздал на сегодняшнюю тренировку каталонского клуба. По информации Mundo Deportivo, француз проспал.

Занятие началось в 11:00 по местному времени. Игрок приехал к 13:00. 21-летний нападающий тренировался один.

Вчера в матче 15-го тура Примеры против «Эспаньола» (4:0) Дембеле забил гол и отдал результативную передачу.

В этом сезоне форвард провел в чемпионате Испании 14 игр, забил шесть голов и сделал три результативных паса.

Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист