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    • Дембеле проспал и опоздал на два часа на тренировку «Барселоны». Вчера он забил «Эспаньолу»

    Дембеле проспал и опоздал на два часа на тренировку «Барселоны». Вчера он забил «Эспаньолу»

    Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на два часа опоздал на сегодняшнюю тренировку каталонского клуба. По информации Mundo Deportivo, француз проспал.

    Занятие началось в 11:00 по местному времени. Игрок приехал к 13:00. 21-летний нападающий тренировался один.

    Вчера в матче 15-го тура Примеры против «Эспаньола» (4:0) Дембеле забил гол и отдал результативную передачу.

    В этом сезоне форвард провел в чемпионате Испании 14 игр, забил шесть голов и сделал три результативных паса.

    Большая проблема «Барсы» – кошмарный характер Дембеле. Он лидер и скандалист

    Источник: Mundo Deportivo

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    09.12.2018 18:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Sterh 12 декабря 2018, 13:13

      Блин..
      Это уже психологическая проблема у него. Специалиста закажите ему

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 10 декабря 2018, 07:08

      Вот что значит здоровый сон.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1175

      Александр52 9 декабря 2018, 19:24

      Его надо женить, причём срочно. А то, потеряем талант.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > Александр52 10 декабря 2018, 07:09

      Что он тебе плохого сделал?

      2
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