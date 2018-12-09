Эрнани, Мак и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на игру с «Рубином», Дзюба – вне заявки

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Нападающий хозяев Артем Дзюба не попал в заявку петербургского клуба.

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Ерохин, Кузяев, Шатов, Мак, Эрнани, Паредес, Дриусси.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Абдуллин, Уремович, Камболов, Сагитов.

Матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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