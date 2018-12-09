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    • Эрнани, Мак и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на игру с «Рубином», Дзюба – вне заявки

    Эрнани, Мак и Дриусси – в стартовом составе «Зенита» на игру с «Рубином», Дзюба – вне заявки

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

    Нападающий хозяев Артем Дзюба не попал в заявку петербургского клуба.

    «Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Ерохин, Кузяев, Шатов, Мак, Эрнани, Паредес, Дриусси.

    «Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Байрамян, Сорокин, Калинин, Абдуллин, Уремович, Камболов, Сагитов.

    Матч пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    09.12.2018 17:43
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 9 декабря 2018, 19:27

      а где супер форвард Заболотный без него им не обойтись а да его выпустят на 80 минуте при счёте 0-3

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 декабря 2018, 19:21

      У Рубина 10 человек в составе, ещё до матча игрока удалили? Чего только не сделают ради победы зенита!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 декабря 2018, 18:58

      Составы удивили. Семак упорствует этой расстановкой, а "Рубин" полурезервный состав выставил. Посмотрим как ход игры будет складываться.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 9 декабря 2018, 22:41

      А ход игры и матом не ускорить, и результат не изменить...

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 9 декабря 2018, 18:43

      Да... Похоже зенит на ничью согласился...

      0
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 > Валерий1965 9 декабря 2018, 19:27

      ничью за счастье бы, но увы

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 9 декабря 2018, 18:28

      Ничейная игра

      0
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 9 декабря 2018, 18:26

      Уфа молодца! Подарок для "Зенита" от "быков".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +733

      xrrrx 9 декабря 2018, 18:16

      по составу видно - Рубину деньги нужны...

      0
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 18:10

      Хотелось бы знать причину отсутствия Дзюбы в стартовом составе. Но может выйдет на замену.

      1
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      Рейтинг: +174

      RealGirl61 > zigbert 9 декабря 2018, 18:14

      Травма

      1
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      Рейтинг: +18674

      ilichkadr > zigbert 9 декабря 2018, 18:16

      Запасные игроки: Михаил Кержаков, Никита Гойло, Денис Терентьев, Миха Мевля, Евгений Чернов, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио и Антон Заболотный.

      2
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      Рейтинг: +101394

      zigbert > ilichkadr 9 декабря 2018, 18:22

      Спасибо.

      1
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат > zigbert 9 декабря 2018, 19:10

      Не выйдет, нет в заявке. Не допущен врачом команды.

      0
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      Рейтинг: +2813

      Бугимен 9 декабря 2018, 18:05

      ПОБЕДУ КУРБАНУ БЕРДЫЕВУ► ▻

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 9 декабря 2018, 18:05

      Рубин продался, все понятно

      2
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