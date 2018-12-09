Президент «Урала»: «Максимальная зарплата в «Урале» – 2 миллиона. Рублей, не евро»

Совсем маленькая зарплата. С воды на хлеб перебиваются. 2 миллиона в месяц!!! За что, блин, так издеваются над игроками?!
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о бюджете и зарплатах в екатеринбургском клубе.
– Какой сейчас бюджет у «Урала»?
– Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.
– Максимальная зарплата в «Урале»?
– 2 миллиона.
– 2 миллиона евро в год?!
– Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц. Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется).
На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Президент «Урала»: «У людей нет денег! Человек выберет булку хлеба, а не поход на футбол»