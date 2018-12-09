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    • Президент «Урала»: «Максимальная зарплата в «Урале» – 2 миллиона. Рублей, не евро»

    Президент «Урала»: «Максимальная зарплата в «Урале» – 2 миллиона. Рублей, не евро»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о бюджете и зарплатах в екатеринбургском клубе.

    – Какой сейчас бюджет у «Урала»?

    – Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.

    – Максимальная зарплата в «Урале»?

    – 2 миллиона.

    – 2 миллиона евро в год?!

    – Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц. Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется).

    На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Президент «Урала»: «У людей нет денег! Человек выберет булку хлеба, а не поход на футбол»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2018 17:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5072

      Т34 10 декабря 2018, 00:33

      Совсем маленькая зарплата. С воды на хлеб перебиваются. 2 миллиона в месяц!!! За что, блин, так издеваются над игроками?!

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      Рейтинг: +26

      любитель1982 9 декабря 2018, 22:22

      зарплата не маленькая, а вот результаты показывают уж очень средние...не удивлюсь, если 2 млн зп у погребняка, который вообще не играет..зачем его подписали непонятно

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      Рейтинг: +12181

      BRO_football 9 декабря 2018, 20:50

      Если футболистам платить больше денег, играть лучше они не станут. Так что президент Урала всё правильно делает.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 декабря 2018, 19:26

      я согласен на такую зарплату буду молчать тихо мяч пинать и претензии не предьявлять НУ ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Полная Канистра 9 декабря 2018, 20:52

      Нажрись с утра, иди в кафе, отмудохай там какого-нибудь чиновника и вуаля! Ты в Зените!
      И не вздумай показывать, что умеешь в футбол играть. Сразу выгонят! )))))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > WhiteEgon 9 декабря 2018, 21:37

      в зенит??????? да никогда а тут по моему про Урал пишут

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      Рейтинг: +2216

      spam2009 9 декабря 2018, 19:21

      **************************** за чтооооооооооооооооооооо????? такие деньжищи. Еще смеется падла конченная, заткнул бы свою пасть и молчал тварь

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      Рейтинг: +1896

      multiscan 9 декабря 2018, 19:17

      Бедненькие уральские мячепинатели! Как же они ещё свои ноженьки могут ещё по полю передвигать за такую копеечную зарплату, которая, всего-то, равна пенсии рядового российского учителя за 12-13 лет?

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      Рейтинг: +966

      Харченко 9 декабря 2018, 19:17

      Два миллиона это огромные деньги. За них игроки должны пахать.

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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 9 декабря 2018, 18:55

      хорошо значит доят бюджет региона

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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 9 декабря 2018, 18:42

      Хорошая зарплата.
      В Сибири по 300 получают.
      Вот вам и разница между ФНЛ и Вышкой!

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      Рейтинг: +6309

      rash1959 9 декабря 2018, 18:35

      деньги получаем из бюджета региона - значит и игроки должны быть из РЕГИОНА. Вот и весь лимит.

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > rash1959 9 декабря 2018, 19:10

      Солидарен! Убирайте Фернандо, Зе Луиша, Адриано...наберите местных. У нас лукойл не совсем в частных руках...

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      Рейтинг: +800

      Театрал > Romantic2010 9 декабря 2018, 20:30

      А при чем здесь игроки Спартака. Или без него никуда

      0
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