Президент «Урала»: «Максимальная зарплата в «Урале» – 2 миллиона. Рублей, не евро»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о бюджете и зарплатах в екатеринбургском клубе.

– Какой сейчас бюджет у «Урала»?

– Где-то миллиард рублей. Одну треть получаем из бюджета региона, остальное – спонсоры. Плюс сам клуб зарабатывает около 100 миллионов рублей. Даже чуть больше.

– Максимальная зарплата в «Урале»?

– 2 миллиона.

– 2 миллиона евро в год?!

– Да нет, вы чего? 2 миллиона рублей в месяц. Если бы было 2 миллиона евро в год, то мы бы были повыше в таблице (смеется).

На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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