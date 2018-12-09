Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Президент «Урала»: «У людей нет денег! Человек выберет булку хлеба, а не поход на футбол»

    Президент «Урала»: «У людей нет денег! Человек выберет булку хлеба, а не поход на футбол»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о посещаемости команды на домашних матчах.

    – А наши клубы могут вообще существовать без государственной поддержки? Бытует мнение, что будущее только за частными проектами.

    – Мы всегда почему-то считаем бюджетные деньги только в футболе. Почему? Но ведь ни один вид спорта не отказался от господдержки. Ни один! В хоккее нет бюджетных денег что ли? Да прекратите! Но почему-то они не кричат, что нужно создавать частные клубы, что они сами все вывезут. Такого нет. А как содержать команды на частные деньги?

    – Нереально?

    – Но вы же должны учитывать экономическую ситуацию в стране. Ну нет денег у людей. Нет! Когда человек стоит перед выбором – сходить на футбол или купить своим детям булку хлеба, наверное, он выберет второе. Согласны? При этом мы все делаем для болельщиков. Перед матчами у нас шоу за пределами чаши стадиона, красота! Но люди все равно не особо идут… Мороз, экономическая ситуация. Все это, конечно, сказывается.

    – Какая средняя посещаемость матчей «Урала»?

    – Около 15 тысяч. Конечно, сейчас больше болельщиков, почти в три раза, по сравнению с прошлым сезоном. Новый стадион, чемпионат мира – все это повлияло. А ведь нам еще принимать лидеров дома во втором круге. Думаю, еще улучшим статистику.

    На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Главные выводы о посещаемости русских клубов. Очень коротко

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.12.2018 12:19
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20

      dyv 9 декабря 2018, 21:27

      за такие слова больше он не президент клуба, посадят за экстремизм

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 декабря 2018, 20:15

      зачем тогда вообще футбол нужен, если людям есть нечего?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 9 декабря 2018, 18:40

      а чего это он по нашему заговорил?Булку хлеба)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 9 декабря 2018, 17:37

      Иванов клевещет на мою процветающую Родину.Не может билет стоить булку хлеба,у нас хлеб дешёвый.И не надо давать детям есть магазинный хлеб-здоровее будут."Хлебушек" у нас выпекают иной раз такой,что понимаешь,что пятая колонна работает в пекарнях.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 9 декабря 2018, 16:32

      Что там футбол, уже народ завязывает с таким увлечением как рыбалка. У нас в городе один за другим закрываются рыболовные магазины. Так что снижение покупательной способности везде и повсюду. Нынче людям не до развлечений, кругом трудовой гнёт и апатия ко всему.Только Москва и москвичи считают себя и свой регион самодостаточными. Живут и знать не знают и не хотят знать от чего же он такой самодостаточный этот регион, когда кругом развал и нищета. И многие москвичи убеждены в своей социальной исключительности, в виду своих выдающихся качеств. Прям как третий рейх.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Бестолковый 9 декабря 2018, 17:58

      Не совсем, просто власти знают, что все движухи начинаются в столицах. Поэтому их подкармливают, вынуждены это делать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 9 декабря 2018, 16:13

      Иванов очень даже прав. Только в правительстве его не услышат, потому как там другая картина у людей. А разница колоссальная.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3311

      Опорник84 9 декабря 2018, 15:39

      Люди не идут на стадион , из-за футбола в который играют наши команды! На это зрелище просто противно смотреть! Ну и возможно у людей денег нет, цены выросли, а зарплаты остались на месте!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1712

      Sviro > Опорник84 9 декабря 2018, 16:04

      На месте - это в лучшем случае! Как правило они начинают падать. Болтовня про заботу о людях остаётся болтовнёй.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 15:36

      Иванов в чем то прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 декабря 2018, 15:08

      Ты охренел? Путин говорит, что экономика прет вверх. Медвед обещал бедность сократить на 200%, то есть в минуса загнать, а ты чего говоришь?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28

      УРДАН > kykyi 9 декабря 2018, 17:24

      ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Vseok 9 декабря 2018, 14:02

      Ничего себе,разумные мысли подъехали от руководителей.Ну прям удивил дядька.
      Правильно,незачем ходить смотреть на рублёвых(и не только) миллионеров,когда у народа зп по стране в среднем 20-25 000₽

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +269

      Vseok > Vseok 9 декабря 2018, 14:29

      К экономическому аспекту можно добавить:проход в стадион(несколько кордонов со стюардами и полицией и это изнуряет),дорога до стадиона(имхо,у меня это почти 2 часа),а ещё погодка в ноябре и декабре не самая приятная для футбола, так же иногда позднее начало матчей и последнее,после матча держат порой целый час!!!Вкупе всего получается очень минимальное удовольствие от посещения футбола ,особенно ,если матч любимой команды ещё и проигран :D прям бинго :D
      При всем этом я стараюсь выбираться на футбол.хоть и редко.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 