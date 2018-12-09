Президент «Урала»: «У людей нет денег! Человек выберет булку хлеба, а не поход на футбол»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о посещаемости команды на домашних матчах.

– А наши клубы могут вообще существовать без государственной поддержки? Бытует мнение, что будущее только за частными проектами.

– Мы всегда почему-то считаем бюджетные деньги только в футболе. Почему? Но ведь ни один вид спорта не отказался от господдержки. Ни один! В хоккее нет бюджетных денег что ли? Да прекратите! Но почему-то они не кричат, что нужно создавать частные клубы, что они сами все вывезут. Такого нет. А как содержать команды на частные деньги?

– Нереально?

– Но вы же должны учитывать экономическую ситуацию в стране. Ну нет денег у людей. Нет! Когда человек стоит перед выбором – сходить на футбол или купить своим детям булку хлеба, наверное, он выберет второе. Согласны? При этом мы все делаем для болельщиков. Перед матчами у нас шоу за пределами чаши стадиона, красота! Но люди все равно не особо идут… Мороз, экономическая ситуация. Все это, конечно, сказывается.

– Какая средняя посещаемость матчей «Урала»?

– Около 15 тысяч. Конечно, сейчас больше болельщиков, почти в три раза, по сравнению с прошлым сезоном. Новый стадион, чемпионат мира – все это повлияло. А ведь нам еще принимать лидеров дома во втором круге. Думаю, еще улучшим статистику.

На данный момент «Урал» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Главные выводы о посещаемости русских клубов. Очень коротко