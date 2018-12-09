Рассказов – об отмене красной карточки: «Я не играл рукой»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов после матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) поделился мнением об отмене красной карточки, которую он получил в данной игре.

«Отмена красной карточки? Хочется играть, когда меня удалили, то все увидели на повторе, что я не играл рукой. Понимаю, что спорный момент, не на всех повторах это было видно», – сказал Рассказов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В этом сезоне Рассказов провел в РПЛ девять матчей и получил две желтые карточки.

Хусаинов – об отмене красной карточки Рассказова: «Такое решение – двуличность в позиции КДК»