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    Рассказов – об отмене красной карточки: «Я не играл рукой»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов после матча 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1) поделился мнением об отмене красной карточки, которую он получил в данной игре.

    «Отмена красной карточки? Хочется играть, когда меня удалили, то все увидели на повторе, что я не играл рукой. Понимаю, что спорный момент, не на всех повторах это было видно», – сказал Рассказов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В этом сезоне Рассказов провел в РПЛ девять матчей и получил две желтые карточки.

    Хусаинов – об отмене красной карточки Рассказова: «Такое решение – двуличность в позиции КДК»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.12.2018 13:36
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 9 декабря 2018, 23:59

      Всё верно - игры рукой не было - значит это не прямая КК.

      0
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 9 декабря 2018, 21:50

      Ну мяч в руку попал, попал, были там двое в воротах, были.
      Значит желтая и пендаль-БЫЛ!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 декабря 2018, 18:31

      Я так понял, что у этого КЛОУНА руки живут своей жизнью, и от головы никак не зависят!

      1
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      Рейтинг: +176

      Мудакам 9 декабря 2018, 17:52

      когда они башляют, позволено все!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 15:45

      Хорошо что нашлась запись под другим ракурсом.

      3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > zigbert 9 декабря 2018, 18:31

      монтаж сделали хороший

      1
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      Рейтинг: +24658

      DOCTOR PENALTY 9 декабря 2018, 14:37

      Спокуха, Коля, всё обошлось!

      6
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      Рейтинг: +9

      zenitchikspb 9 декабря 2018, 14:28

      Рассказов х..ни не скажет, он её расскажет.

      -1
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      Рейтинг: +695

      fan-man 9 декабря 2018, 14:13

      Играл ещё как играл. Как вратарь максимально преграждал путь мяча в сетку. Это конечно не красная карточка,а чистая жёлтая плюс пендаль

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Спартач80 9 декабря 2018, 21:40

      Он руку выставлял? Выставлял! Другой ракурс я тоже видел, но в замедленном темпе его кто-нибудь видел? Такого видео нет! А если бы он "солдатиком" падал-вопросов никаких не было бы! Так что не надо "ЛЯ-ЛЯ"!

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Serjoga 9 декабря 2018, 23:58

      Как нет другого ракурса? Даже здесь, на Бомбардире этот повтор есть. Именно посмотрев этот повтор КДК решили отменить КК.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 декабря 2018, 14:10

      Правильно Колян.
      Жги недругов глаголом.
      Но не забывай и о футболе.

      5
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 9 декабря 2018, 13:55

      рукой нет мяч в член попал

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > латунный сепаратист 9 декабря 2018, 21:41

      Ты адекватный?

      0
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