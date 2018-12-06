Хусаинов – об отмене красной карточки Рассказова: «Такое решение – двуличность в позиции КДК»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказал свое мнение относительно отмены Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС красной карточки защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, полученной им в игре 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Судья Сергей Карасев удалил Рассказова на 67-й минуте встречи за игру рукой в своей штрафной площади. После матча «Спартак» обратился к КДК с просьбой рассмотреть этот эпизод и предоставил запись момента, на котором видно, что мяч попал футболисту в голову, а не в руку.

«После предоставления видео карточка Рассказова отменена справедливо. Но помнится момент с Фeдором Смоловым: у «Краснодара» должна была быть последняя игра с ЦСКА, а он получил жeлтую карточку за якобы симуляцию. Очевидно, что в том моменте со Смоловым был пенальти. «Краснодар» обращался по поводу отмены карточки, но игру с ЦСКА он всe-таки пропустил. Как сейчас модно говорить – двуличность в позиции КДК.

Если бы в принятии таких решений КДК была стабильность, то это одно дело, а тут всe избирательно, решения не имеют последовательности. Почему к одним применяются одни дисциплинарные правила, а к некоторым – другие? Как говорят в народе: «Для всех правила равны, но кто-то еще равнее», – сказал Хусаинов.