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    • Хусаинов – об отмене красной карточки Рассказова: «Такое решение – двуличность в позиции КДК»

    Хусаинов – об отмене красной карточки Рассказова: «Такое решение – двуличность в позиции КДК»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов высказал свое мнение относительно отмены Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС красной карточки защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, полученной им в игре 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

    Судья Сергей Карасев удалил Рассказова на 67-й минуте встречи за игру рукой в своей штрафной площади. После матча «Спартак» обратился к КДК с просьбой рассмотреть этот эпизод и предоставил запись момента, на котором видно, что мяч попал футболисту в голову, а не в руку.

    «После предоставления видео карточка Рассказова отменена справедливо. Но помнится момент с Фeдором Смоловым: у «Краснодара» должна была быть последняя игра с ЦСКА, а он получил жeлтую карточку за якобы симуляцию. Очевидно, что в том моменте со Смоловым был пенальти. «Краснодар» обращался по поводу отмены карточки, но игру с ЦСКА он всe-таки пропустил. Как сейчас модно говорить – двуличность в позиции КДК.

    Если бы в принятии таких решений КДК была стабильность, то это одно дело, а тут всe избирательно, решения не имеют последовательности. Почему к одним применяются одни дисциплинарные правила, а к некоторым – другие? Как говорят в народе: «Для всех правила равны, но кто-то еще равнее», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.12.2018 14:18
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 декабря 2018, 21:00

      Вот зачем Хусаинов ерунду говорит??? Он-то обязан знать, что у Смолова была ЖК, а ЖК КДК не рассматривает. Это такой закон. А КК рассматривает.
      По ЖК Смолова уже столько сказано, а он опять за своё.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 19:01

      В случае со Смоловым была жёлтая карточка, которая по регламенту не отменяется. Хусаинову это бы следует знать...

      5
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Рубик Докоян 6 декабря 2018, 20:36

      Откуда? Мы же помним его подлинную роль в развале судейского корпуса нашего футбола!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Агасфер 6 декабря 2018, 20:40

      Пусть бухает дальше и комментирует действия и принятия решения арбитров со своей аргументацией на троих...

      1
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      ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Рубик Докоян 6 декабря 2018, 20:41

      Чтобы помнили...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Агасфер 6 декабря 2018, 20:42

      Мы и так отсутствием памяти не страдаем. Это скорей для тех кто о его не застал и не знает.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 18:14

      КДК выслать на Колыму золото мыть в горах!

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 декабря 2018, 17:19

      такова жизнь товарищ Хусаинов вона запад тоже вшивую 2Х личност имеет а ВША даже 3Х личность имеет

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 6 декабря 2018, 17:13

      ...Что в футболе,что в жизни---- двойные стандарты.Сожалею.

      1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 6 декабря 2018, 16:56

      Пенальти был 100 процентов, мало что в голову попал, он ведь попал и в руку и изменил направление полёта мяча, мяч летел в створ ворот и если бы не рука мог быть гол, следовательно пусть и случайно мяч попавший в руку повлиял на результат. Это пенальти.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Tribunal Z 6 декабря 2018, 20:55

      Обсуждалась красная карточка, а не пенальти. Если бы была прямая рука - то КК. Но т.к. прямой руки не было, соответственно решение судьи ошибочное.
      Вот если бы он дал ЖК, то КДК даже и рассматривать бы не стали.

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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 6 декабря 2018, 16:55

      Егоров жулик, кто больше надавит и заплатит к тому и побежит

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 6 декабря 2018, 16:22

      Пенальти БЫЛ!
      Цена вопроса и пенальти не" было"!
      Мяч угодил одновременно в лицо и в руку.
      Рука меняла направление полёта мяча и преграждала мячу путь в ворота.
      В динамике игрок выставлял руку машинально, чтобы прикрыть ворота от гола.
      Карасёв правильно поступил, что назначил пенальти.
      КДК решает по понятиям, а не по правилам и методике судейского комитета УЕФА!
      КДК поступил НЕ ПРАВИЛЬНО!
      Это 100% пенальти.
      Беда Смолова, что он промазал!
      Большая вина в этом лежит на Палыче!
      Палыч должен был ЗАСТАВИТЬ Смолова тренировать пробитие пенальти на каждой тренировке, как и остальных, кого назначат пробивать.
      А цена БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ Палыча - поражение Локомотива.
      Смолов большой ЛЕНТЯЙ!
      Его надо заставить тренировать пробитие ПЕНАЛЕЙ, от забора и до обеда, пока не научится с закрытыми глазами класть мяч в девятку ворот, что слева, что справа от вратаря.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > amazonaws 6 декабря 2018, 18:32

      Его нужно НЕ ДОПУСКАТЬ до пробития пенальти!

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > amazonaws 6 декабря 2018, 20:56

      КДК рассматривал не пенальти, а КК. Просмотрев повтор они пришли к выводу, что прямого попадания в руку не было, т.е. Рассказов не ловил мяч рукой, соответственно - это не КК.

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      Рейтинг: +713

      Kotofey75 > amazonaws 9 декабря 2018, 14:15

      Выдерни капс из клавиатуры... поносник

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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 6 декабря 2018, 16:06

      И правильно что отменили красную! надо же когда-то начинать работать.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Frankfurt Am Main 6 декабря 2018, 20:38

      Отменили,поскольку это ни на что не повлияло.Появление "прощённого" на поле вряд ли кого испугает,а пенальти не забит,к сожалению. Тогда бы мы другое мычание услышали.

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      Рейтинг: +25055

      bset 6 декабря 2018, 15:26

      Разбирали же тогда эту ситуацию, что КДК рассматривает отмену красной карточки. А отмену желтой он не рассматривает. Тут скорее к правилам вопрос, а не к инстанции. А так да, нехорошо.

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